Врач Калошина: пристрастие к жареному мясу «бьет» по нервной системе и провоцирует рак

Врач-эндокринолог Мария Калошина предупредила россиян о рисках, связанных с употреблением жареного мяса.Врач Калошина рассказала, что пристрастие к жареному мясу увеличивает в организме уровень канцерогенных веществ. Специалист пояснила, что всеми любимая золотистая корочка на таком продукте является источником канцерогенов, способных провоцировать рак.«Корочка содержит очень вредные для организма вещества — гетероциклические амины. Они являются сильным канцерогеном, то есть веществом, способным привести к развитию рака», - отметила Калошина .Кроме того, добавила она, в корочке жареного мяса присутствует акриламид – это вещество «бьет» по здоровью нервной системы и репродуктивной системы организма. В частности, с его воздействием связывают развитие деменции.Калошина обратила внимание, что для жарки мяса не следует использовать растительные масла, богатые полиненасыщенными жирами, – сливочное масло, свиное сало, оливковое масло холодного отжима, нерафинированные растительные масла. По совам эксперта, такие масла при сильном термическом воздействии особенно сильно подвергаются образованию канцерогенов и трансжиров.

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