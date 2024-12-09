Врач Золотарев предупредил, что может стать с печенью и поджелудочной из-за поедания сахара

Избыток сахара в рационе крайне негативно влияет на работу поджелудочной железы, ведет к ожирению печени и старению кожи, предупредил врач Андрей Золотарев.Врач Золотарев назвал опасные последствия постоянного поедания сахара для организма. Медик предупредил, что в первую очередь из-за его избыточного количества в повседневном питании страдает поджелудочная железа – наиболее чувствительный к сахару орган. Золотарев напомнил: железа вырабатывает инсулин, чтобы не допускать увеличения сахара в крови и минимизировать его негативное влияние на остальные органы. Но если человек постоянно употребляет продукты и напитки, богатые сахаром или простыми углеводами, поджелудочная может не справляться с нагрузкой, и сахар в крови начинает расти. Это ведет к развитию сахарного диабета.Также неумеренное поедание сахара «убивает» печень.«Печень пытается захватить часть лишнего сахара и запасти его в виде гликогена. Со временем этот гликоген перерождается в жир и возникает жировой гепатоз, негативно влияющий на ее работу», - приводит слова эксперта «Лента.ру».Медик добавил, что последствиями подобного изменения печени становится резкое ухудшение ее работы как фильтра, повышение уровня холестерина и образование в сосудах бляшек.Врач добавил, что сахар также вступает в реакции с белками коллагеном и эластином, и это способствует биохимическим процессам в коже, ведущим к ее ускоренному старению. Вдобавок из-за них возникает риск образования в коже опухолей.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки