Невролог Соков объяснил, почему мигрени усиливаются в выходные и праздники

Каждый седьмой человек на земле страдает от мигрени. При этом многие замечают, что головная боль усиливается в выходные дни. С чем это связано?Головная боль — одна из самых частых проблем, с которой обращаются к неврологам. Причины бывают разными, но часто сильные головные боли могут быть вызваны мигренью.По данным Фонда исследований мигрени, 14% населения во всем мире страдает от этой болезни. Половина из них, пытаясь унять боль, злоупотребляет обезболивающими таблетками.«Чрезмерное использование лекарств является наиболее распространенной причиной перехода эпизодической мигрени в хроническую форму, — говорят эксперты фонда. — При этом подавляющее большинство страдающих мигренью не обращаются за медицинской помощью по поводу своей боли».«Причины этого заболевания до сих пор не до конца понятны, — говорит врач-невролог Петр Соков. — Однако, согласно статистическим данным, многие люди сталкиваются с головными болями в праздничные и выходные дни. Это может быть связано не только с увеличением потребления алкогольных напитков, но и с накопленным стрессом и напряжением, которые человек испытывал в течение рабочей недели».Многие люди думают, что мигрень и головная боль — одно и то же. Однако у мигрени есть свои особенности.«Мигрень — это сильная головная боль, которая может длиться от 4 до 72 часов. Она имеет пульсирующий характер и часто сопровождается тошнотой, рвотой, боязнью света и звуков», — рассказывает о симптомах невролог.Обычно при мигрени боль локализуется с одной стороны головы. Но иногда бывает и двусторонняя мигрень.«Как правило, приступу предшествуют проявления ауры, когда перед глазами возникают „молнии“ и „зигзаги“. Также возможно покалывание в пальцах рук, которое поднимается выше», — говорит врач.Сколько таблеток можно выпить при сильной головной болиМигрень — это серьезное неврологическое заболевание, и только врач может назначить лекарства, которые помогут с ней справиться.Если же терпеть нет сил, а ближайший визит к врачу нескоро, эксперт рекомендует ограничиться двумя обезболивающими таблетками в день, а за месяц можно выпить не больше 10 таблеток.«Существуют особые виды головной боли — абузусные, или лекарственно-индуцированные. Они возникают из-за чрезмерного увлечения нестероидными противовоспалительными средствами и некоторыми другими анальгетиками», — объясняет Петр Соков.Поэтому, если вам приходится пить обезболивающие таблетки каждые 2–3 дня, срочно обращайтесь к специалисту.Как лечат мигреньЛечение будет отличаться в зависимости от типа головной боли. Нередко при мигрени используют ботулинотерапию.«Лечение мигрени разделяется на терапию приступа (обычно это анальгетики и триптаны) и профилактическую терапию, которая может состоять из различных препаратов, от бета-блокаторов до антидепрессантов», — рассказывает Петр Соков.Кроме того, с недавних пор врачи начали использовать терапию моноклональными антителами (МАТ). Это белки, которые вырабатываются клетками иммунной системы и действуют против одного конкретного антигена. МАТ получают путем клонирования одной клетки. Антитела вводят подкожно раз в месяц, после чего головные боли должны уйти.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки