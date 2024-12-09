Невролог Соков объяснил, почему мигрени усиливаются в выходные и праздники
Головная боль — одна из самых частых проблем, с которой обращаются к неврологам. Причины бывают разными, но часто сильные головные боли могут быть вызваны мигренью.
По данным Фонда исследований мигрени, 14% населения во всем мире страдает от этой болезни. Половина из них, пытаясь унять боль, злоупотребляет обезболивающими таблетками.
«Чрезмерное использование лекарств является наиболее распространенной причиной перехода эпизодической мигрени в хроническую форму, — говорят эксперты фонда. — При этом подавляющее большинство страдающих мигренью не обращаются за медицинской помощью по поводу своей боли».
«Причины этого заболевания до сих пор не до конца понятны, — говорит врач-невролог Петр Соков. — Однако, согласно статистическим данным, многие люди сталкиваются с головными болями в праздничные и выходные дни. Это может быть связано не только с увеличением потребления алкогольных напитков, но и с накопленным стрессом и напряжением, которые человек испытывал в течение рабочей недели».
Многие люди думают, что мигрень и головная боль — одно и то же. Однако у мигрени есть свои особенности.
«Мигрень — это сильная головная боль, которая может длиться от 4 до 72 часов. Она имеет пульсирующий характер и часто сопровождается тошнотой, рвотой, боязнью света и звуков», — рассказывает о симптомах невролог.
Обычно при мигрени боль локализуется с одной стороны головы. Но иногда бывает и двусторонняя мигрень.
«Как правило, приступу предшествуют проявления ауры, когда перед глазами возникают „молнии“ и „зигзаги“. Также возможно покалывание в пальцах рук, которое поднимается выше», — говорит врач.
Сколько таблеток можно выпить при сильной головной боли
Мигрень — это серьезное неврологическое заболевание, и только врач может назначить лекарства, которые помогут с ней справиться.
Если же терпеть нет сил, а ближайший визит к врачу нескоро, эксперт рекомендует ограничиться двумя обезболивающими таблетками в день, а за месяц можно выпить не больше 10 таблеток.
«Существуют особые виды головной боли — абузусные, или лекарственно-индуцированные. Они возникают из-за чрезмерного увлечения нестероидными противовоспалительными средствами и некоторыми другими анальгетиками», — объясняет Петр Соков.
Поэтому, если вам приходится пить обезболивающие таблетки каждые 2–3 дня, срочно обращайтесь к специалисту.
Как лечат мигрень
Лечение будет отличаться в зависимости от типа головной боли. Нередко при мигрени используют ботулинотерапию.
«Лечение мигрени разделяется на терапию приступа (обычно это анальгетики и триптаны) и профилактическую терапию, которая может состоять из различных препаратов, от бета-блокаторов до антидепрессантов», — рассказывает Петр Соков.
Кроме того, с недавних пор врачи начали использовать терапию моноклональными антителами (МАТ). Это белки, которые вырабатываются клетками иммунной системы и действуют против одного конкретного антигена. МАТ получают путем клонирования одной клетки. Антитела вводят подкожно раз в месяц, после чего головные боли должны уйти.
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