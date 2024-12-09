Врач Чернышова: при некоторых заболеваниях смертельной бывает даже небольшая доза алкоголя

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала болезни, при которых смертельно опасными могут быть даже небольшие порции спиртного.Алкоголь в целом негативно влияет на человеческий организм. Основа спиртных напитков – этанол – является для него веществом с токсичным действием. Но при некоторых заболеваниях смертельной бывает даже небольшая доза алкоголя, об этом рассказала врач ЧернышоваВ частности, отметила она, таким свойством алкоголь обладает, когда употребляется при имеющемся циррозе печени.«Если у человека диагностирован цирроз печени и он полностью прекращает пить алкоголь, начинает соблюдать все рекомендации врача, вести здоровый образ жизни, он может прожить около 20 лет. Но если он иногда и минимально принимает спиртное, то обязательно погибает от осложнений цирроза достаточно быстро», – констатировала врач.Также, добавила Чернышова, небольшая доза алкоголя может стать смертельной при нарушениях сердечного ритма. Причем наиболее тяжелое воздействие спиртное оказывает на людей с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Врач предупредила, что выпивка, даже умеренная, способна обострять такую аритмию и вести к смерти человека.«Кроме того, любая доза алкоголя может также оказаться очень опасной для людей, недавно перенесших инфаркт или инсульт», - предупредила терапевт.До этого ученые обнаружили, что некоторые люди имеют повышенную чувствительность к сульфитам, входящим в состав вина. При употреблении этого алкогольного напитка у них могут возникать разные негативные реакции, от покраснений кожи до повышения кровяного давления и головокружения. К числу более серьезных реакций относятся приступы астмы и (в очень редких случаях) анафилактический шок, который может оказаться смертельным.

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