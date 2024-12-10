Специалист рассказала, о чем свидетельствуют мурашки на коже
Дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва в беседе с Life.ru перечислила заболевания, из-за которых могут возникать мурашки. К ним относятся полинейропатия, которая является одновременным повреждением нескольких нервов из-за сахарного диабета, мононевропатия — повреждение одного периферического нерва, например, после травмы или сдавливания, радикулопатия — это сдавление нервных корней в в позвоночнике, туннельный синдром — сдавление нервов в узких анатомических каналах, и демиелинизирующие заболевания, которые разрушают миелиновую оболочку нервов, сообщила эксперт.
Специалист отметила, что точно установить причины возникновения мурашек может невролог после проведения осмотра и назначения дополнительных исследований, к которым относятся электромиография, УЗИ, а также анализы крови для выявления нарушений в метаболизме.
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