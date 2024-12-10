Ресвератрол Мощный антиоксидант с нейропротекторным действием

Ресвератрол - это природное соединение, содержащееся в ряде растений. Оно относится к стильбенам, классу полифенольных соединений, и действует как антиоксидант.Вы слышали о так называемом "французском парадоксе"? Это тот факт, что, несмотря на диету с высоким содержанием холестерина и насыщенных жиров, у французов не развиваются сердечно-сосудистые заболевания из-за того, что они пьют много красного вина.Хотя это убеждение, скорее всего, происходит от маркетинговой кампании, увековеченной винодельческой отраслью, в нем может быть доля правды, поскольку красное вино содержит мощный антиоксидант, известный как ресвератрол.Однако потребление красного вина - не единственный способ получить его, и вы не должны полагаться на него в качестве основного источника этого антиоксиданта, поскольку оно может оказывать негативное воздействие из-за содержания в нем алкоголя. Но сначала давайте поговорим о том, что такое ресвератрол и как он может помочь вашему организму.Что такое ресвератрол?Ресвератрол, также известный как 3,4,5-тригидроксистилбен, представляет собой природное соединение, содержащееся в ряде растений. Он относится к стильбенам, классу полифенольных соединений, и действует как антиоксидант. Он также может быть хемопротекторным веществом.Ресвератрол на самом деле предназначается для того, чтобы увеличить продолжительность жизни растений, сделав их устойчивыми к болезням, травмам и различным стрессовым воздействиям, включая чрезмерное ультрафиолетовое излучение, резкие изменения климата и грибковые инфекции.Открытие резвератрола можно приписать японскому ученому Мичио Такаоке, который впервые выделил его в 1939 году. Он извлек его из корневищ чемерицы белой (Veratrum grandiflorum Loes), которая обильно растет в префектуре Нагано.Много лет спустя, в 1963 году, другой японский ученый, который называет себя просто Нономура, выделил ресвератрол из японского гречишника. В традиционной китайской медицине эта трава использовалась много веков для облегчения кашля, лечения желтухи и гепатита. Известно, что гречишник имеет самую высокую концентрацию ресвератрола среди растительных источников.Только в 1976 году стало известно о его наличии в винограде, и только в 1992 году его обнаружили в вине. Другие исследования относительно потенциальной пользы ресвератрола все еще проводятся.Откажитесь от вина: вот другие источники ресвератрола среди продуктов питанияВы можете получать ресвератрол из ряда растительных продуктов, но большинство людей считают, что они могут просто пить красное вино, чтобы наслаждаться пользой этого мощного антиоксиданта. Но, как уже упоминалось выше, это может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья.Хотя некоторые исследования утверждают, что ресвератрол хорошо растворяется в алкоголе, что облегчает его поглощение из красного вина, это не является достаточной причиной, чтобы полагаться на вино в качестве основного источника. Прежде всего, алкоголь - это нейротоксин, который может серьезно повредить ваш мозг, сердце и другие органы. Кроме того, он повышает уровень инсулина.Также было показано, что некоторые вина и другие алкогольные напитки, такие как пиво, загрязнены глифосатом, активным и канцерогенным компонентом гербицида Раундап. Следовательно, я бы посоветовал вам получать это соединение из более здоровых источников или принимать добавку.Мускатный виноград, как известно, имеет высокую концентрацию ресвератрола. Большинство антиоксидантов в винограде содержатся в кожуре и косточках. Фактически, один грамм свежей виноградной кожуры содержит по меньшей мере от 50 до 100 микрограммов ресвератрола. Другие сильнодействующие источники этого питательного вещества:Малина, черника и клюкваТутовникИндийский джекфрутГранатСырое какаоПроблема с большинством пищевых источников, в частности с виноградом и ягодами, заключается в том, что они содержат очень много фруктозы. Потребление их в чрезмерных количествах может негативно сказаться на уровне глюкозы, особенно если вы резистентны к инсулину.Кроме того, если вы хотите получить ресвератрол из какао, убедитесь, что потребляете органический темный шоколад или сырое какао, а не молочный шоколад и разновидности, перегруженные сахаром.Еще одним мощным, но менее известным источником ресвератрола является чай итадори, изготовленный из японского гречишника. История его использования в качестве традиционного растительного лекарственного средства китайцами и японцами уходит вглубь времен, и, как говорят, он помогает защитить от инсульта и заболеваний сердца.Если вы не получаете достаточного количества ресвератрола из таких источников, я рекомендую принимать высококачественную добавку. В идеале, ищите комплекс, выделенный из цельной пищи, в котором используется кожура и косточки мускатного винограда.Каковы преимущества ресвератрола?Как антиоксидант, ресвератрол борется с вредными свободными радикалами в вашем организме. Однако это не все его преимущества, поскольку было обнаружено, что он также обладает противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Вот почему это мощное соединение может быть очень полезно для борьбы и снижения риска развития различных хронических заболеваний.Одним из выдающихся преимуществ этого мощного антиоксиданта является его нейропротекторное действие, которое может помочь замедлить или предотвратить прогрессирование болезни Альцгеймера, сосудистой деменции и инсульта. Добавки ресвератрола могут преодолевать гематоэнцефалический барьер и подавлять воспаление в центральной нервной системе.Этот тип воспаления на самом деле играет важную роль в развитии нейродегенеративных заболеваний. Ресвератрол также демонстрирует перспективы улучшения мозгового кровотока, что является причиной его защитного действия против инсульта и сосудистой деменции.Подводя итог, вот некоторые из эффектов, которые ресвератрол может оказать на здоровье мозга (и в целом):Может помочь защититься от депрессииПомогает улучшить мозговой кровотокПомогает подавить воспаление в мозгеМожет препятствовать накоплению бляшек, которые приводят к развитию болезни АльцгеймераОбладает антиоксидантными и антимикробными свойствамиМожет улучшить обучение, настроение и памятьЕще одним впечатляющим способом, которым ресвератрол может улучшить ваше самочувствие, является его способность укреплять здоровье митохондрий. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, мыши на высококалорийной диете имели более крепкое здоровье и высокую выживаемость после приема ресвератрола.В другом исследовании было обнаружено, что укрепление здоровья митохондрий с помощью ресвератрола помогает защитить от метаболических заболеваний, ожирения, вызванного диетой, и резистентности к инсулину.Это достигается путем активации SIRT1 и PGC-1alpha, которые являются основными факторами митохондриального биогенеза. И, по крайней мере, еще одно исследование показало, что ресвератрол может улучшить гликемический контроль и снизить резистентность к инсулину.Ресвератрол может иметь потенциальные преимущества против ракаРастет число исследований, подтверждающих потенциальное влияние ресвератрола на рак, причем данные датируются еще 1997 годом. Исследователи рака проявили большой интерес к этим результатам, в частности к способности ресвератрола делать раковые опухоли более уязвимыми для традиционных методов лечения, таких как химио- и лучевая терапия.Обзор 2011 года, рассматривающий вещества, делающие опухоли более чувствительными (восприимчивыми к препаратам при химиотерапии), показал, что ресвератрол является очевидным кандидатом благодаря его многозадачным свойствам. Некоторые виды рака, на которые ресвератрол может оказать существенное влияние:Рак простатыОстрый промиелоцитарный лейкозКарцинома легкогоМножественная миеломаРак поджелудочной железыВ исследовании 2011 года отмечается, что ресвератрол может смягчить некоторые из изнурительных побочных эффектов химио- и лучевой терапии, среди которых депрессия, усталость, анорексия, невропатическая боль и нарушения сна. Авторы отмечают, что эти симптомы возникают из-за «нарушения регуляции воспалительных путей» в организме, что объясняет эффективность этого антиоксиданта.Есть ли у ресвератрола побочные эффекты?Ресвератрол, как правило, безопасен, и, согласно WebMD, не имеет никаких серьезных побочных эффектов даже в высоких дозах. Тем не менее, все же лучше проявлять осторожность и проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать его.Вы также должны быть осторожны, если уже принимаете лекарства для лечения каких-либо заболеваний. Ресвератрол может взаимодействовать и повышать эффективность таких лекарств, как разжижители крови и НПВП, поэтому воздержитесь от приема этой добавки, если вы используете такие рецептурные препараты.Фактически было отмечено, что ресвератрол ингибирует агрегацию тромбоцитов у пациентов с высоким риском, которые устойчивы к аспирину. Не давайте эту добавку детям, а также беременным и кормящим женщинам без консультации с врачом.Ресвератрол может принести пользу при наличии хорошей питательной основыПреимущества ресвератрола могут быть крайне обширны, но имейте в виду, что принимать его будет бесполезно, если вы не будете придерживаться общей диеты и образа жизни. Убедитесь, что вы учитываете все возможные факторы, такие как здоровое, сбалансированное питание, регулярные упражнения, стресс и достаточное количество сна.Как и в случае с другими добавками, ресвератрол служит только дополнением к рациону и не должен рассматриваться как решение или лекарство от ваших проблем со здоровьем.

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