Растворяют жировые отложения и снижают холестерин: врач назвала лучшие продукты для сосудов
Врач-диетолог Александра Ноев рассказала о продуктах питания, оздоровляющих кровеносные сосуды. Медик отметила, что именно от состояния сердечно-сосудистой системы во многом зависит общее здоровье. Если с сосудами все в порядке, то человек хорошо себя чувствует – полноценное кровоснабжение повышает его физическую и умственную активность, констатировала специалист.
Врач Ноев назвала лучшие продукты для сосудов в беседе с «Вечерней Москвой».
«Самое главное для поддержания сосудов — это антиоксиданты; как эфирные масла и витамины B и C, они в большом количестве содержатся в овощах и фруктах. Их нужно употреблять ежедневно не менее 450–500 граммов», - порекомендовала врач.
Вот продукты, которые диетолог Александра Ноев советует есть для сохранения чистых и здоровых сосудов.
Лимоны и апельсины (цитрусовые);
Свекла;
Тыква;
Сельдерей;
Чеснок;
Авокадо;
Яблоки;
Жирная рыба.
Медик уточнила, что их употребление улучшает эластичность сосудов, помогает растворять жировые отложения, снижать холестерин и кровяное давление.
«Кроме того, необходимо отказаться от соли и употреблять ее как можно меньше — не более четырех граммов в сутки», - заключила эксперт.
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