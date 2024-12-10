Пять признаков дефицита железа в организме
Если волосы стали выпадать больше обычного, это может быть связано с нехваткой железа. Дефицит элемента приводит к тому, что волосяные фолликулы недополучают кислород и питательные вещества, из-за чего волосы теряют силу и здоровье. Сухие и ломкие ногти, а также болезненные трещины на губах – еще один показатель возможного дефицита железа. Эти симптомы часто проявляются на поздних стадиях недостатка элемента.
Если вы замечаете у себя эти признаки, не стоит откладывать визит к врачу. Железодефицитная анемия успешно корректируется с помощью правильного питания и препаратов, которые назначает специалист.
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