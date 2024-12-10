Врач Лепилова предупредила об опасных последствиях переохлаждения ног

Ноги зимой нужно беречь от переохлаждения – от этого может зависеть здоровье и состояние иммунитета, предупредила врач.Врач-невролог Полина Лепилова посоветовала россиянам избегать переохлаждения ног – это, например, может произойти из-за длительного пребывания на улице в мороз. Врач предупредила, что замерзшие ноги могут оказаться фактором заболевания простудой или гриппом. По словам эксперта, опасным последствием подобного переохлаждения является ослабление защитных ресурсов организма.«Переохлаждение ног, например, в результате длительного пребывания на холоде или контакта с холодной поверхностью может ослаблять защитные функции иммунной системы, что, в свою очередь, повышает вероятность заражения различными инфекциями, например, такими как ОРВИ или грипп», - объяснила Лепилова URA.RU.Медик добавила, что последствием длительного переохлаждения нередко становится обморожение пальцев ног или стоп, из-за которого нарушается кровообращение. Одним из наиболее тяжелых осложнений этого процесса является гангрена.Что помогает избежать опасного охлаждения ног зимой? По словам Лепилова, нужно ограничивать свое пребывания на морозе, а для зимних прогулок выбирать подходящую обувь – теплую и не сдавливающую ноги. Почувствовав, что они замерзли, следует переместиться в более теплое место, затем снять обувь, носки и размять ступни руками для стимуляции кровотока.

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