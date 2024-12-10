DMSCRR: поздний завтрак снижает скачки сахара у людей с диабетом 2 типа

Исследования показывают, как корректировка времени завтрака и прогулки после еды могут изменить гликемический контроль при диабете 2 типа, предлагая простую корректировку образа жизни для улучшения здоровья.В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, ученые изучили комбинированное влияние различных часов завтрака и 20-минутных прогулок быстрым шагом после завтрака на постпрандиальную гликемию. Они провели шестинедельное рандомизированное перекрестное контролируемое исследование на 14 взрослых, из которых 11 придерживались требований исследования и были включены в окончательный анализ. Они обнаружили, что завтрак, потребляемый в 09:30 (середина утра) и 12:00 (полдень), снижал постпрандиальную гликемию по сравнению с 07:00 (раннее утро).Исследование также показало, что 20 минут ходьбы после завтрака немного снизили постпрандиальную гликемию у пациентов, которые ели в 07:00 или 12:00 (величина эффекта: 0,35 и 0,37 соответственно). Однако это не имело заметной пользы для тех, кто потреблял свой первый ежедневный прием пищи в 09:30. В совокупности эти результаты подчеркивают, что изменение времени завтрака может предложить неинвазивную и практичную стратегию, помогающую контролировать постпрандиальную гликемию у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.Диабет 2 типа (СД2) — хроническое заболевание, характеризующееся неспособностью организма адекватно регулировать секрецию инсулина, что приводит к расстройствам иммунной, кровеносной и нервной систем. Глобальная распространенность СД2 растет тревожными темпами, и, по оценкам, к 2030 году этим заболеванием будет страдать каждый девятый взрослый (643 миллиона человек).Традиционные вмешательства в отношении диабета 2 типа включают соблюдение изменений образа жизни (например, повышение уровня физической активности и улучшение диетических предпочтений), чтобы помочь улучшить гликемический контроль (изменение уровня глюкозы в крови после потребления пищи) и чувствительность к инсулину. Однако недавние исследования показывают, что время этих вмешательств в образ жизни может дополнять вмешательства по улучшению гликемических результатов у пациентов с диабетом 2 типа.В частности, изменение времени завтрака может существенно улучшить утреннюю гипергликемию из-за влияния приема пищи на колебания уровня глюкозы в крови после завтрака, что является наиболее значительными ежедневными изменениями гликемии, связанными с пищей. К сожалению, строгие доказательства, подтверждающие преимущества гликемии, связанные со временем, остаются скудными.«Возникновение пиковых уровней кортизола (~08:00) и «феномена рассвета» (т. е. повышенного уровня глюкозы при пробуждении) вызывает повышенный уровень глюкозы ранним утром у людей с сахарным диабетом 2 типа. Соответственно, вмешательства, которые снижают утреннюю гипергликемию, важны для общего ежедневного контроля уровня глюкозы у людей с сахарным диабетом 2 типа», - говорят авторы исследования.Настоящее исследование заполнило эти пробелы в доказательствах, изучив комбинированное воздействие различных времен завтрака и острой послезавтракачной ходьбы на постпрандиальную гликемию у взрослых пациентов с диабетом 2 типа. Исследование придерживалось методологии рандомизированного перекрестно-контролируемого исследования, проведенного в условиях свободного проживания, и включало 14 австралийских участников в возрасте 30-70 лет с клинически диагностированным диабетом 2 типа (HbA1c ?6,5 – 150 мин/неделю), также были исключены.Тест на отношение к еде (EAT-26) использовался для скрининга участников на предмет базового риска расстройства пищевого поведения, наряду с оценкой функции бета-клеток и состава тела с использованием анализов крови и двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA) соответственно. Участники были случайным образом распределены в группы «раннего» (07:00), «среднего» (09:30) или «отложенного» (12:00) завтрака.Участникам предлагалось совершить 20-минутную прогулку быстрым шагом через 30–60 минут после завтрака и записать ежедневное потребление пищи и привычки сна с помощью приложения Research Food Diary или рукописных журналов. Для отслеживания уровня глюкозы и активности использовались непрерывные мониторы глюкозы (CGM) и мониторы активности, а статистический анализ включал вычисление показателей приростной площади под кривой (iAUC) и линейных моделей со смешанными эффектами.Из 14 первоначально зарегистрированных участников один отказался по личным причинам, а двое были исключены за несоблюдение протоколов исследования. Записи показали, что изменение времени завтрака не оказало существенного влияния на общее суточное потребление энергии или частоту приема пищи у участников.Анализ данных показал, что время завтрака значительно изменило iAUC, причем когорты «среднего» и «отсроченного» завтрака показали снижение на 57 ммоль/л?2 ч и 41 ммоль/л?2 ч соответственно по сравнению с «ранними» поедателями завтрака. Когорты среднего и отсроченного завтрака были статистически неотличимы друг от друга.Примечательно, что 20 минут упражнений после завтрака немного улучшили «ранние» и «отсроченные» результаты iAUC, но не оказали измеримого эффекта на потребителей «середины» завтрака.Настоящее исследование представляет собой первое надежное доказательство влияния времени потребления завтрака на модуляцию постпрандиальной гликемии у взрослых с диабетом 2 типа. Результаты исследования показали, что отсрочка потребления завтрака до 09:30 или 12:00 может существенно улучшить гликемические результаты по сравнению с ранним (07:00) потреблением. Удивительно, но 20 минут ходьбы после завтрака дали лишь небольшие улучшения гликемических результатов в 07:00 и 12:00, но не дали никаких преимуществ в 09:30.«При соблюдении этой практики в течение длительного времени, вероятно, будет достигнут лучший контроль уровня глюкозы, что снизит риски, связанные с плохим гликемическим контролем, такие как резистентность к инсулину и повышенные кардиометаболические риски», - отмечают авторы исследования.Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этих результатов, изучения влияния физической активности на постпрандиальную гликемию в более крупных популяциях и оценки долгосрочной возможности изменения времени завтрака и физических упражнений в условиях свободной жизни.

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