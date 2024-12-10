Диетолог Соломатина: пожилым можно есть холодец раз в одну-две недели

Пожилым без серьезных проблем со здоровьем можно съесть небольшой кусочек холодца раз в одну-две недели. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.По ее словам, холодец богат важными для людей старшего возраста веществами. Среди них – витамин B12, который содержится во всех мясных продуктах."Он необходим пожилым для лучшей нервно-мышечной проводимости. Если есть нехватка B12 и человек резко повернется, закружится голова и он упадет. Дефицит чреват появлением шаткости, неустойчивости походки, проблемами с нервной системой, рисками остеопороза, перелома шейки бедра", – указала эксперт. Также холодец содержит коллаген, а это крепкие связки и хрящи. Еще он отвечает за здоровье сосудов и десен, а также хорошее состояние кожи.Однако при частом употреблении холодца можно нанести себе вред. С одной стороны, в нем немало минеральных веществ, но с другой – достаточно много холестерина, подчеркнула Соломатина."Пожилым без серьезных проблем со здоровьем можно съесть небольшой кусочек, но не чаще раза в неделю, а то и двух", – сказала диетолог.Людям с подагрой и повышенным уровнем мочевой кислоты холодец и вовсе противопоказан, так как может спровоцировать камни в почках. Если же есть лишний вес, атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания, употребление тоже должно быть ограничено, заключила эксперт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки