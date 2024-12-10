AJCN: чай, яблоки и шоколад поддерживают здоровье печени

В недавнем исследовании, опубликованном в The American Journal of Clinical Nutrition, ученые оценили связь между диетой, богатой флавоноидами, и заболеваемостью неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) и биомаркерами.НАЖБП — это накопление липидов в печени без чрезмерного употребления алкоголя или других причин. Оно может прогрессировать до воспалительного неалкогольного стеатогепатита, цирроза и фиброза, что приводит к потере жизнеспособной печеночной ткани и, в конечном итоге, к печеночной недостаточности. Его глобальная распространенность увеличилась более чем на 50% за последние три десятилетия. Основные варианты лечения включают снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь за счет снижения веса; однако это может не подходить всем людям.Поэтому профилактические и терапевтические подходы должны быть сосредоточены на образе жизни и пищевых вмешательствах. Растительная диета, характеризующаяся высоким потреблением цельного зерна, фруктов и овощей, полезна для нескольких кардиометаболических результатов. Растительная пища содержит высокие уровни флавоноидов. Флавоноиды являются биоактивными соединениями, которые могут уменьшать воспаление, улучшать чувствительность к инсулину и модулировать липидный обмен. Более высокое потребление флавоноидов было связано с улучшенным кардиометаболическим здоровьем. Однако существует ограниченное количество исследований флавоноидов в отношении НАЖБП.Широкий спектр пищевых источников: продукты с высоким содержанием флавоноидов включают не только чай и яблоки, но также петрушку, лук, цитрусовые, чернику и даже кожуру арахиса, что свидетельствует об их повсеместном наличии как в обычных, так и в нишевых продуктах питания.В новом исследовании ученые оценили связь между диетой, богатой флавоноидами, и заболеваемостью НАЖБП, а также биомаркерами визуализации стеатоза и жира печени в когорте Биобанка Соединенного Королевства (UK). Более 500 000 человек в возрасте 40–69 лет были набраны с 2006 по 2010 год в Англии, Уэльсе и Шотландии. Были проведены базовые оценки; дополнительные данные были получены в течение 2009–2012 годов с помощью 24-часовых диетических оценок Oxford WebQ.Дополнительные биомаркеры измерялись при последующем наблюдении, включая биомаркеры состава тела на основе магнитно-резонансной томографии (МРТ). Исследователи изучали ассоциации индексов потребления флавоноидов с инцидентной НАЖБП и биомаркерами НАЖБП, полученными с помощью визуализации. Индексами потребления флавоноидов были оценка флавоноидов (FDS), подклассы флавоноидов и продукты, богатые флавоноидами. FDS, мера потребления флавоноидов, включала порции чая, яблок, ягод, винограда, лука и темного шоколада, среди других продуктов. Все диетические данные были получены из диетических оценок Оксфорда.Инцидент НАЖБП определялся на основе данных Международной классификации болезней, десятое издание (МКБ-10), связанных с записями стационарных больных. Участники наблюдались до постановки диагноза НАЖБП, других конкурирующих диагнозов или смерти. Жир печени измерялся как фракция жира по плотности протонов. Также были получены значения T1 (cT1) с поправкой на печень, маркер стеатоза. Модели регрессии пропорциональных рисков Кокса использовались для оценки коэффициентов риска НАЖБП. Многофакторная линейная регрессия использовалась для анализа воздействия флавоноидов и биомаркеров, полученных с помощью визуализации.Уникальный метаболизм флавоноидов: флавоноиды плохо усваиваются организмом человека (менее 5%) и быстро метаболизируются на более мелкие фрагменты, многие из которых обладают неизвестными свойствами, но способствуют их влиянию на здоровье.В целом, исследование включало 121 064 взрослых в возрасте 59 лет, в среднем. Большинство участников были женщинами (56%) и имели высокий образовательный статус (63%). Средний индекс массы тела (ИМТ) составил 26,7 кг/м2. При стратификации по квартили FDS участники в нижнем квартиле были моложе, с большей вероятностью были курильщиками и имели более низкий уровень образования, чем участники в верхнем квартиле.Всего было выявлено 1081 случай НАЖБП в среднем за 10 лет наблюдения. FDS был обратно связан с риском НАЖБП; самый высокий квартиль FDS был значительно связан с 19%-ным снижением риска НАЖБП по сравнению с самым низким квартилем (коэффициент риска: 0,81, 95% доверительный интервал: 0,67–0,97). В анализе на основе пищевых продуктов более высокое потребление яблок и чая было связано с 22% и 14%-ным снижением риска НАЖБП соответственно по сравнению с более низкими уровнями потребления.На основе подклассов флавоноидов, самый высокий квартиль теафлавина и теарубигина, проантоцианидина, флаван-3-ола и флавонола был связан с более низким риском НАЖБП, чем самый низкий квартиль. Участники в самом высоком квартиле FDS имели значительно более низкий процент жира в печени (–5,28%), чем участники самого низкого квартиля. Последовательно, люди с высоким потреблением яблок и чая имели более низкое содержание жира в печени, чем те, кто потреблял их в малых количествах.Участники в самом высоком квартиле FDS показали значительно более низкие значения cT1 (–1,73%), чем участники в самом низком квартиле. Высокое потребление красного вина и чая было обратно пропорционально связано со значениями cT1. Однако более высокое потребление винограда было связано с повышенными значениями cT1, возможно, из-за содержания в нем сахара. Кроме того, высокое потребление темного шоколада было связано с более низким содержанием жира в печени, но высокое потребление винограда и лука было связано с более высоким содержанием жира в печени.Результаты показывают, что более высокий FDS и потребление определенных продуктов, богатых флавоноидами, были связаны с пониженным риском НАЖБП и более низкими значениями cT1, полученными с помощью визуализации, и жиром печени. Кроме того, были обнаружены неожиданные положительные ассоциации между виноградом, луком, антоцианами и жиром печени, хотя и слабые по величине. Эти результаты могут отражать сопутствующие диетические факторы, такие как содержание сахара в винограде и высокожирные блюда, часто сочетаемые с луком.В целом, исследование вносит вклад в растущую литературу, предполагающую возможные защитные эффекты флавоноидов на НАЖБП и ее прогрессирование. Дальнейшие исследования необходимы для изучения механистических путей и подтверждения этих результатов в различных популяциях.

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