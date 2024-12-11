Чем опасно эмоциональное выгорание у врачей

Профессиональное выгорание входит в тройку так называемых корпоративных заболеваний. По данным исследования, проведенного популярным рекрутинговым порталом, 76 процентов опрошенных испытывали выгорание хотя бы раз за свою карьерную деятельность.С 2019 года синдром эмоционального выгорания включен в Международный классификатор болезней и официально признан фактором, негативно влияющим на здоровье человека. Многочисленные исследования подтверждают, что сотрудники, испытывающие такое состояние, менее продуктивны, чаще других берут больничный, увольняются в два раза чаще. Среди представителей профессий, наиболее подверженных эмоциональному выгоранию, лидируют медицинские работники."Работа врача или медсестры - это постоянное эмоциональное и физическое напряжение, которое неизбежно приводит к стрессу, - отмечает клинический психолог Виктория Кондрашина. - Добавьте к этому постоянную ответственность за принятые решения в отношении здоровья пациентов, переработки, недосып и бумажную волокиту - и вот готов "коктейль", который подрывает эмоциональное состояние медработника".По данным исследования Сибирского государственного медицинского университета, у каждого четвертого сотрудника здравоохранения выявляется высокий уровень профессионального выгорания. Чаще всего на эмоциональное истощение жалуются терапевты, диагносты и хирурги. Работать в таком состоянии вредно не только для здоровья самого врача, но и опасно и для его пациентов."В состоянии выгорания специалист демотивирован, отстранен, равнодушен, а зачастую даже озлоблен, - говорит практикующий психотерапевт Валентина Иерусалимова. - Поэтому качество выполняемой работы неизбежно снижается".В таком состоянии вероятность того, что врач ошибется в диагнозе и назначит неверное лечение, повышается. Для медицинских работников особенно важно не допускать эмоционального выгорания и вовремя заметить "красные флаги", которые сигнализируют: что-то идет не так.Первым признаком выгорания, как ни странно, специалисты называют повышенную вовлеченность, когда человек, не зная отдыха, готов работать чуть ли не 24 часа в сутки. Такой эмоциональный и физический подъем не может длиться вечно и рано или поздно закончится полным обессиливанием и нежеланием выполнять свои текущие обязанности. Конечно, некоторые проекты требуют повышенной вовлеченности, однако после их завершения важно полноценно отдохнуть, взять паузу и вернуться к текущим делам полностью готовым.Другой, более заметный признак выгорания - повышенная усталость. В этом состоянии человек может ощущать нехватку сил, раздражительность и тревожность."Нередко выгорание сопровождается физическими проблемами: головными болями, бессонницей, снижением иммунитета, - отмечает Виктория Кондрашина. - Если замечаете подобные признаки у себя или своих коллег, это повод задуматься и не игнорировать проблему".Если первые признаки эмоционального выгорания проигнорированы, организм начинает реагировать серьезнее. Эта стадия обычно сопровождается бессонницей, к которой могут подключаться ночные панические атаки. Нарушается пищевое поведение. Например, человек перестает замечать чувство голода или, наоборот, сильнее налегает на определенные продукты. Расстройство кишечника, боли в желудке и тошнота также зачастую являются спутниками затянувшегося стресса.Первым признаком выгорания, как ни странно, специалисты называют повышенную вовлеченность в свою работуВ крайней стадии эмоционального выгорания неладное, как правило, становится заметно и для окружающих. Человек меняется эмоционально: становится раздражительным, озлобленным, циничным или, напротив, испытывает апатию и полное безразличие к происходящему. В этом случае без посторонней помощи специалиста уже не обойтись."Если замечаете признаки эмоционального выгорания у себя или своих коллег, игнорировать проблему нельзя, - советует врач-терапевт, основатель приложения "Справочник врача" Константин Хоманов. - Не стоит надеяться, что проблема решится как-то сама собой. Лучше обратиться за помощью к специалисту"."Если наступило профессиональное выгорание, то для начала стоит прояснить, почему это произошло, - считает Валентина Иерусалимова. - Возможно, это следствие избыточных бюрократических требований или недоработка администрации. Необходимо вместе с руководителем поискать решение, чтобы изменить условия труда, а если не получится, то, возможно, и сменить место работы".Еще один фактор, который может стать причиной выгорания - профессиональный застой. В условиях, когда человек не видит перспектив роста или достиг "потолка", действенной мерой является повышение квалификации."Эмоциональный перегруз может возникать из-за профессионального застоя, когда нет развития, - считает основатель Школы медицинского бизнеса Анна Соломахина. - В таких случаях можно предложить сотруднику курсы повышения квалификации, расширение полномочий, освоение нового".Вряд ли найдется хотя бы один врач, который переоценит силу профилактики. Это справедливо и для эмоционального выгорания. Специалисты рекомендуют не доводить свой организм до истощения, а научиться соблюдать баланс между работой и отдыхом, найти хобби, которое поможет переключаться в нерабочее время, не забывать общаться с близкими и друзьями.

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