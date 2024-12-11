Врач подсказал способ снижения давления без лекарств

Врач общей практики Амир Хан в эфире передачи Lorraine на канале ITV рассказал о безлекарственном способе снижения давления. Его рекомендации цитирует Daily Mirror и поясняет, почему воспользоваться рецептом доктора удаётся далеко не всем.Снизить артериальное давление и укрепить иммунитет реально помогает позитивное отношение к жизни помогает, утверждает врач. Собственно говоря, мысль не нова, все психологи скажут то же самое: «Улыбайтесь, господа!»Хан же подчеркивает, что это не просто благие пожелания, а научно доказанный факт. Так, исследование Университета Джонса Хопкинса показывает, что у позитивных людей в сравнении с пессимистами на треть реже случаются сердечные приступы.Другое исследование, провели специалисты Университета Канзаса. Оно выявило, что улыбчивые люди имеют более сильный иммунитет, у них реже отмечается высокое артериальное давление и учащенный пульс.Врач отмечает, что он не агитирует ежеминутно излучать токсичный позитив. Достаточно сохранять оптимизм и жизнерадостный настрой в моменты, когда это уместно. Вот только даже это для многих остаётся невыполнимой задачей.«Трудно быть позитивным, когда ты к этому не привык, когда ты постоянно мыслишь негативно. Это про многих из нас», — резюмирует терапевт.Добавим: Эксперты Радиологического общества Северной Америки (RSNA) в ходе нового исследования выявили и озвучили перечень продуктов, которые провоцируют не только быстрое накопление жира в мышцах, но и вызывают артрит.

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