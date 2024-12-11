Врач Джутова предупредила об опасных для сердца и почек супах

Опасными врач назвала наваристые, острые, соленые и жирные мясные бульоны и супы на их основе.Врач-диетолог Марьяна Джутова раскрыла риски, возникающие при употреблении наваристых мясных бульонов и супов. Медик констатировала, что супы, приготовленные на основе жирных и острых бульонов с избытком соли могут негативно сказаться на состоянии сердца и почек.Джутова рассказала, что супы хороши лишь как часть рациона, поскольку все приемы пищи заменить собой не могут. Врач-диетолог обратила внимание, что организму нужны твердые продукты, которые поддерживают нормальную работу желудка и кишечника.Диетолог уточнила, какие супы предпочтительны в рационе.«Овощные супы и супы на «втором» бульоне содержат меньше жирных кислот и азотистых соединений, которые могут перегружать пищеварение. Диетические супы, такие как овощные или супы из сельдерея, способствуют снижению веса», - сказала Марьяна Джутова, беседуя с «Газетой.Ru».Врач предупредила об опасных для сердца и почек супах. Она заметила, что это прежде всего наваристые, соленые, острые и жирные мясные бульоны и супы на их основе. Такие блюда, например, могут быть опасны при артрите, подагре, мочекаменной болезни, гипертонии. Они, помимо повышающего давление натрия содержат пурины, которые способствуют отложению солевых кристаллов в суставах, провоцируя их воспаление и боль.

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