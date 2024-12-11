В России приостанавливают реализацию "аромаингаляторов для носа"

Роспотребнадзор принимает оперативные меры по приостановке реализации "аромаингаляторов для носа".Как сообщает пресс-служба ведомства, организация провела мониторинг информации о товарах, которую размещают на своих платформах маркетплейсы, реализующие данную продукцию. В результате выявлено, что зачастую продавцы ссылаются на результаты исследований, которые и вовсе не проводились.Роспотребнадзором принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции.

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