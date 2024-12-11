Россиян предупредили о риске инфаркта из-за скачков температуры

Риск инфаркта увеличивается на пять процентов при скачках температуры всего на пять градусов, предупредил кардиолог Андрей Лебедев.Лебедев обратил внимание на то, что у людей с ослабленным организмом резкий перепад температуры может стать причиной гипертонического криза, стенокардии, аритмии, инфаркта и инсульта. В зоне риска находятся пожилые люди и дети, люди с ожирением и вредными привычками, с хроническими заболеваниями, нервными расстройствами, а также те, кто недавно сменил климатический пояс, перечислил кардиолог.Врач предупредил, что риск развития сердечно-сосудистых катастроф вырастает на пять процентов при смене температуры на пять градусов. Это происходит из-за резкого спазма сосудов при стремительной смене температуры воздуха.«Также в результате перепада температуры могут возникнуть электролитные нарушения, тахикардия и аритмия, а при экстремальных температурах также еще и обезвоживание, системная воспалительная реакция», — уточнил доктор.Врач призвал следить за прогнозом погоды, чтобы при ее резкой смене по возможности оставаться дома. Если же выйти на улицу необходимо, то перед этим важно отказаться от употребления напитков с кофеином, от алкоголя и курения, сказал кардиолог. Также следует носить с собой лекарства для экстренной помощи, если их назначил врач, подытожил Лебедев.

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