Грудная жаба: Первая помощь при приступе стенокардии

О заболевании, которое официальная медицина называет «стенокардией», миру известно уже достаточно давно. Обывателю в нашей стране это заболевание издавна известно под названием «грудная жаба».Пару веков назад в кругах аристократии существовала мода на болезни. Такие заболевания, как подагра, грудная жаба и почти все разновидности неврозов считались «аристократическими». Достигая определённого возраста, представители богатых сословий однажды усаживались в кресло и натурально играли роль больного человека. Так было нужно, потому что так было модно. В наши дни модно быть здоровым. Все силы современного человека направлены на профилактику заболеваний и их своевременное лечение. Это связано со стремлением его преуспеть в жизни, достичь больше, чем другие.Установка хорошая, но в погоне за идеалами и реализацией собственной мечты, в надрыве сил, именно эти люди чаще становятся жертвой различных заболеваний.Согласно статистике, около 20% наших граждан заболевают грудной жабой (стенокардией), едва преодолеют возрастной барьер 50-55 лет. Из них порядка 65% — это мужчины. Медики отмечают, что за последние десятилетия наметилась тенденция «омоложения» стенокардии, когда она поражает людей более молодого возраста и даже детей.Что такое грудная жаба?Стенокардия (или грудная жаба) является одной из форм ишемического заболевания сердца (ИБС). Её также относят к одному из типов расстройств сердца и сосудистой системы человека, характеризующегося недостатком объёма крови, доставляемого к сердечной мышце, что негативно сказывается на функциональной деятельности сердца.Грудная жаба поражает чаще организм тех, кто страдает атеросклерозом артерий, и выражается по-разному: от незначительных и непродолжительных проблем с дыханием до стойкой и сильной боли за грудиной.Известно, что приступ грудной жабы провоцируют физические, эмоциональные или психологические перенапряжения организма, а также особые состояния тонуса блуждающего нерва.Причины заболеванияГрудная жаба развивается на фоне атеросклероза коронарных артерий, которые снабжают сердечную мышцу кровью.Помимо этого, существуют и иные факторы, которые могут способствовать развитию ИБС вообще и грудной жабы в частности. К таковым, к примеру, относят:высокий уровень холестерина крови;гипертоническая болезнь, повышенное АД;наличие избыточного веса;сахарный диабет;нервно-психическое перенапряжение;большие физические нагрузки;некоторые виды заболеваний (стенокардия, как осложнение основного заболевания);переохлаждение;недостаточная двигательная активность;курение;злоупотребление алкогольными напитками и пр.Любой из этих факторов сам по себе может стать провокатором возникновения грудной жабы. Сочетание их в несколько раз повышает вероятность развития этого заболевания, протекающего более тяжело и слабо поддающегося лечению.Симптомы грудной жабыОсновным проявлением стенокардии считают возникновение приступа острой боли давящего или сжимающего характера с локализацией за грудиной.Иногда такая боль принимает удушающий характер, может распространяться на руку, плечо, ключицу, подлопаточную область и лопатку левой половины туловища.Также известны случаи, когда боль во время приступа отмечалась в нижней челюсти слева и вызывала зубную боль.Приступ стенокардии часто сопровождается чувством страха и паники (из-за ощущения удушья), что вынуждает больного принимать определённую позу (вынужденное положение тела), облегчающую его страдания.Нередко приступ грудной жабы не вызывает явной боли, а лишь вызывает ощущение сильной тяжести, стеснения, давления, сжатия, жжения, распирания или дискомфорта, сопровождающегося сильной или слабо выраженной одышкой.Иногда больные жалуются на ощущение присутствия инородного тела за грудиной, в этот момент они даже способны описать его (колючее, острое, ёж, гладкое, горячее, круглое, маленькое, тяжёлое и т.д.).С началом приступа может происходить резкий скачок АД, побледнение кожных покровов, на теле появляется испарина, наблюдается нестабильная ЧСС, появляются экстрасистолы.ДиагностикаОбычно грудную жабу легко диагностируют ещё при первом обращении больного к врачу. Для полноценной диагностики врач должен использовать целый комплекс инструментов и методов, способных подтвердить, дифференцировать или опровергнуть диагноз стенокардии.Основными инструментами в диагностике грудной жабы являются:симптоматика приступа (клиническая картина);тщательный сбор анамнеза (история жизни больного – условия и особенности его развития, бытовые условия жизни, профессиональная деятельность и условия труда, наследственность, перенесённые ранее заболевания, оперативные вмешательства);специальные исследования (УЗИ сердца, томография, ЭКГ, R-исследования и др.).От того, насколько тщательно будет собран анамнез и проведены специальные исследования, зависит своевременная и точная постановка диагноза.При этом, врач обязательно должен учитывать, что больной может скрывать некоторые симптомы, характерные для стенокардии, но не относящиеся (по его мнению) к болезням сердца.Также иногда случается, что больной в жалобах акцентирует внимание врача на ощущениях в сердце, относящихся к второстепенному ряду в симптоматике.В задачу врача входит не только распознать стенокардию, но и определить, каким именно её видом страдает больной.Виды стенокардииСледует знать, что болезнь грудная жаба может спровоцировать возникновение приступа при различных обстоятельствах, что и обусловливает принадлежность её к разным видам.Сегодня медицина различает следующие виды стенокардии:Впервые выявленнаяКак правило, для этой формы стенокардии характерно постепенное и стабильное проявление симптомов на протяжении одного месяца, после чего болезнь может перейти в стадию регресса или далее прогрессировать.Стенокардия напряжения (или стабильная стенокардия)Для данной формы характерен регулярный повтор приступов после перенапряжения эмоционального или физического.По статистике, эта форма стенокардии является доминирующей среди прочих её видов и воспринимается медициной, как своеобразный сигнал о возможном развитии инфаркта миокарда.Этой формой стенокардии страдают курильщики и злоупотребляющие алкогольными напитками. Спровоцировать её можно быстрой ходьбой, бегом, переохлаждением, эмоциональным возбуждением, перееданием.Функциональные классы стабильной стенокардии:I ФК (характеризуется не частыми приступами, провоцирующим фактором которых выступает только физическое перенапряжение);II ФК (характерно более частое возникновение приступов, спровоцированных обычной нагрузкой);III ФК (проявляется приступами даже при незначительной бытовой нагрузке);IV ФК (тяжёлая форма, протекает в приступах, которые вызывают самые минимальные нагрузки, иногда возникает при полном их отсутствии).Стенокардия покоя (нестабильная стенокардия)Характеризуется внезапным развитием приступа в любой обстановке, включая спокойное состояние больного, проявляется сильным болевым синдромом за грудиной.Она также относится к заболеваниям, провоцирующим инфаркт миокарда.Купируются приступы трудно, поэтому часто являются причиной ургентной госпитализации больного. Обычно приступы возникают ближе к утру и характеризуются яркой картиной боли за грудиной и нехваткой воздуха.Фактор физического перенапряжения в развитии приступа этой формы грудной жабы никакой роли не играет.Стенокардия вариантнаяЭта форма стенокардии считается редкой, возникают приступы чаще в ночной период времени и являются следствием сосудистых спазмов.В отличие от других видов, вариантная форма стенокардии хорошо читается аппаратом ЭКГ, облегчая её диагностику.Важным диагностическим симптомом является чёткий характер возникновения, течения и окончания приступа.Возникает в определённое время или при определённых обстоятельствахПротекает в определённый период времени с характерной симптоматикой.Купирование приступа происходит после приёма нитроглицерина или стихает самостоятельно.ДифдиагностикаСтенокардию (во всех её видах) необходимо дифференцировать с различными неврозами, поскольку боли и ощущения, характерные для приступов стенокардии, почти идентичны приступам, вызванным неврозами.Для невротических приступов характерно:более длительное течение;наличие боли ноющего характера;боль не локализуется в области сердца, а не за грудиной;отсутствие связи между началом приступов и какими-либо нагрузками (эмоционально-психологическими, физическими).ПрогнозГрудная жаба – это заболевание хроническое, поэтому необходимо, как можно раньше обратиться за помощью к профессионалу, чтобы предотвратить возникновение патологических изменений со стороны сосудистой системы и сердца.Это один из наиболее эффективных способов предупредить развитие «чумы» нашего столетия – инфаркта миокарда и иных патологических заболеваний сердца (симптом сердечной недостаточности, кардиосклероз, нарушение ритма сердечной деятельности).Лечение стенокардииСпецифика лечения стенокардии направлена на уменьшение факторов риска, ведущих к возникновению грубых изменений и патологических состояний сердца, а также сосудов человека. К их числу относят предотвращение инфаркта миокарда и стремление нормализовать качество жизни больного.Лечение не ограничивается приёмом специальных лекарств, это является лишь вспомогательным элементом в комплексе мероприятий, направленных на борьбу со стенокардией и инфарктом миокарда.К числу мер, способствующих уменьшению числа и силы приступов стенокардии, относят:соблюдение назначенной врачом диеты;регулярный контроль показателей АД;определение оптимальных физических нагрузок;не допускать переохлаждения/перегрева организма;отказ от курения;контроль эмоционального состояния;лечение сопутствующих хронических заболеваний (гипертония, сахарный диабет и пр.);своевременное купирование приступа стенокардии;режим сна и отдыха;исключить самолечение;строе соблюдение предписаний врача.Купирование приступа стенокардии обычно проводят с помощью сосудорасширяющих препаратов. Если действие их не эффективно, больному показано введение омнопона, промедола, морфина.Эффективным будет назначение ему закиси азота (с подачей воздуха), приём антикоагулянтов (непрямое действие – назначают при стойком приступе и вводят под врачебным контролем).Самостоятельно принимать все вышеперечисленные лекарственные средства нельзя, поскольку они относятся к категории сильнодействующих лекарственных форм с характерными побочными действиями.Первая помощь больному при приступе стенокардииВо время первого приступа есть вероятность испуга не только самого больного, но и всех членов его семьи или тех людей, кто находится рядом с ним в это время.Поскольку больной не в состоянии адекватно оценить своё состояние и оказать себе помощь, его жизнь зависит от правильного поведения окружающих. В первую очередь необходимо:Обеспечить больному покой.Придать телу больного удобное, расслабленное положение.Обеспечить приток тепла к конечностям больного.Приём сосудорасширяющего лекарства (валидол – медленно действует и менее надёжен, нитроглицерин).При отсутствии возможности вызова бригады скорой помощи, состояние больного можно попытаться облегчить посредством пиявок (на область сердца) или горчичников.При стойком и не курирующемся приступе стенокардии больному показана экстренная медицинская помощь и госпитализация в лечебное учреждение.Практика лечения стенокардии показывает, что в некоторых случаях очень хорошего эффекта можно добиться в результате приёма народных средств.Народная медицина – это область, которую не отрицает официальная медицина. Единственное предостережение заключается в том, что перед началом лечения любыми народными средствами, необходимо проконсультироваться со специалистом.Особенно это касается тех больных стенокардией, анамнез которых отягощён сопутствующими хроническими заболеваниями.Это связано с тем, что лечение стенокардии, например, йодом, может вызвать аллергическую реакцию организма.Лечение аспирином также может вызвать осложнения, если на этот препарат у больного когда-нибудь была аллергическая реакция.К народным средствам, с помощью которых лечат стенокардию, относится чайный гриб (настой), настой смеси шиповника, брусники, чёрной смородины и лимона, лечение чесноком (настой, приём чеснока по схеме, прикладывания в виде аппликаций кашицы из чеснока, растирание чесночным соком) и др.ПрофилактикаВсе профилактические меры, сводятся к выполнению следующих правил:лечение и профилактика гипертонической болезни;лечение и профилактика атеросклероза;переход на рациональное питание;соблюдение режима бодрствования и отдыха;отказ от всех вредных привычек;занятия ЛФК;немедленное обращение к специалисту после возникновения первого приступа стенокардии;неукоснительное соблюдение рекомендаций и назначений врача.Необходимо исключить факторы, провоцирующие возникновение приступов грудной жабы. Следует понимать, что жизнь страдающего стенокардией находится в его руках, поэтому он должен сам быть заинтересован в соблюдении всех врачебных рекомендаций. Только в этом случае он сможет вести нормальную общественную и семейную жизнь, избежать грозного осложнения – инфаркта миокарда.Стенокардия – это заболевание, которое проще предупредить, нежели лечить годами.В основе профилактики этого заболевания лежит нормализация образа жизни и питания больного.Ему необходимо исключить из рациона употребление сахара и соли, жирных супов, мясо свинины, копчёные продукты, специи и сдобную выпечку.Рацион его питания должен включать больше фруктов и овощей, растительного масла, продуктов моря, сои, бобовых и грибов.Грудная жаба предполагает лечение не только медикаментозным способом, но и народными, а также не лекарственными средствами. К числу их относят лечебную гимнастику, лечение в профильном санатории, приём физиотерапевтических процедур, изменение образа жизни, переход к полезному питанию.Важен также вопрос определения оптимальных нагрузок на организм.Больной должен иметь при себе лекарственные препараты, которые сможет самостоятельно принять в момент возникновения у него приступа стенокардии.

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