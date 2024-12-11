Эндокринолог Ленькина объяснила вред недосыпа для здоровья: в том числе ведет к набору веса

Недосып может нанести серьезный вред здоровью, предупредила эндокринолог Ирина Ленькина.Эндокринолог Ленькина посоветовала россиянам следит за тем, чтобы достаточно высыпаться. В Telegram-канале клиники врач объяснила пагубное влияние недосыпа на организм. В период сна организм восстанавливается, и для полноценного восстановления психологических, эмоциональных и физических ресурсов ему необходимо определенное количество часов, отметила специалист.Ленькина сообщила, что ночной сон менее шести часов является слишком коротким, чтобы организм смог восстановиться.Эндокринолог объяснила вред недосыпа для здоровья. Ленькина обратила внимание, что если человек регулярно тратит на свой ночной сон слишком мало времени, то такой постоянный недосып увеличивает его риск заполучить сахарный диабет второго типа или сердечно-сосудистые заболевания. По словам врача, недосып негативно влияет на механизмы аппетита – при нехватке сна организм начинает «требовать» калорийную и сладкую еду, мозг активизирует сигналы, усиливающие тягу к жирным и углеводным продуктам.Люди, которые спят меньше шести часов, склонны к перееданию и большому набору веса, отметила эксперт.«Во время сна в организме синтезируются важные гормоны, регулирующие аппетит, лептин и грелин. Лептин подавляет аппетит, а грелин, наоборот, стимулирует его. Недостаток сна снижает уровень лептина и увеличивает уровень грелина, что приводит к перееданию», - рассказала ЛенькинаМедик заявила, что ко сну следует заблаговременно готовиться – как минимум проветривать спальню и отказываться от гаджетов на ночь.

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