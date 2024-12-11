Врач Мясников ответил, могут ли заболеть почки после сидения на холодном

Риск «потерять» почки после сидения на холодной поверхности – это миф, убежден врач Александр Мясников.Известный в России медик прокомментировал представление о том, что болезни почек могут возникнуть из-за сидения на холодном. Доктор Мясников констатировал: опасность такого сидения для почек сильно преувеличена.«Где (находится) то, на чем сидишь, а где – почки? Как и сколько надо так сидеть, в снег, что ли зарыться?» - сыронизировал он.Александр Мясников обратил внимание, что следствием переохлаждения может стать цистит неинфекционной природы, при котором возникает частое мочеиспускание (оно также может быть болезненным). Но цистит данного типа не связан со здоровьем почек, подчеркнул медик.Мясников добавил, что заболевания органов мочеполовой системы часто развиваются из-за инфекций, возбудителями которых являются бактерии, присутствующие в кишечнике или на коже человека. Возникновение патологий в результате их воздействия становится возможным из-за особенностей развития органов мочевыделительной системы или хронических проблем, нарушающих отток мочи, но особенно существенным их риск становится при ослаблении иммунной системы.Переохлаждение, уточнил врач, может оказаться фактором, способствующим такому ослаблению иммунной защиты организма. Но как правило иммунитет «проседает» из-за холода у людей, чье здоровье изначально не является крепким. Если в целом здоровый человек случайно посидел на чем-то холодном, его почки от этого не заболят. Если же организм изнежен тепличным существованием и слаб в целом, резкое и сильное охлаждение может стать для него стрессом, на фоне которого способны активизироваться хронические или «дремлющие» инфекционные процессы.Признаки болезни почек:Боль в спине, которая может чувствоваться как с одной, так и с двух сторон от позвоночника;Боль в спине с иррадиацией в низ живота, пах;Изменения в мочеиспускании: более частое или более редкое, вместе с болевым синдромом;Изменение цвета и запаха мочи;Повышенная сухость и зуд кожи;Быстро возникающая усталость, слабость;Нарушения сна (бессонница, апноэ).

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки