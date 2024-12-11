В Университете Айовы исследуют витамин, который может увеличить выживаемость при раке

Ученые обнаружили, что высокие дозы витамина С, введенные внутривенно параллельно с химиотерапией, помогают в лечении рака поджелудочной железы на поздней стадии.Витамин С — самый известный природный антиоксидант, который защищает организм от окислительного стресса. И хотя большинство видов позвоночных могут синтезировать аскорбиновую кислоту, человек этой способностью не обладает, поэтому должен получать витамин извне — с питанием.Витамин С нужен иммунитету, коже, сердцу и сосудам. Он участвует в выработке гормонов надпочечников и щитовидной железы, повышает усвояемость железа, улучшает работу мозга. А недавнее исследование показало, что в высоких дозах витамин С помогает в лечении рака.Впервые идея использования витамина С при терапии рака возникла еще 50 лет назад. Авторы концепции — дважды лауреат Нобелевской премии химик Лайнус Полинг и врач Эван Кэмероном. Полинг и Кэмерон опубликовали ряд клинических отчетов, где показали значительное увеличение показателей выживаемости пациентов с терминальной стадией рака, получавших витамин С внутривенно. При этом те же дозы витамина, употребляемые в виде таблеток, такого эффекта не имели.И вот ученые вновь вернулись к этому вопросу. Медицинская школа Университета Айовы опубликовала результаты исследования, которые дают большую надежду для пациентов с онкологией. Участниками эксперимента стали пациенты с метастатическим раком поджелудочной железы.Этот вид рака имеет наиболее неблагоприятные прогнозы. Лишь 12% больных остаются в живых в течение пяти лет. А на четвертой стадии, когда рак с отдаленными метастазами, пятилетняя выживаемость составляет всего 3%. При этом чаще всего люди обращаются к врачам уже слишком поздно. По оценкам, у 80–85% пациентов при первичном обращении заболевание неоперабельно. А из тех, кто переносит операцию, у примерно 75% развиваются метастазы.«Несмотря на многообещающие результаты иммунотерапии при других видах рака, уникальные характеристики рака поджелудочной железы обусловливают слабый ответ на иммунотерапию. Поэтому требуется найти новые методы лечения», — говорится в работе ученых, опубликованной в журнале Redox Biology.В исследовании участвовали 36 пациентов на последней стадии рака. Всем им вводили внутривенно высокие дозы витамина С три раза в неделю. Однако не прерывалось и обычное лечение рака — все пациенты проходили химиотерапию.В результате, благодаря добавлению в терапию высокой дозы витамина С выживаемость пациентов увеличилась с 8 до 16 месяцев.Однако просто пить витамин С в надежде вылечить рак нет смысла. Клинические данные показали, что при пероральном приеме аскорбата его концентрация в плазме очень мала (менее 100 мкм). При внутривенном введении концентрация витамина С в плазме достигает 30 мм, что в 300 раз больше. При этом такой способ введения препарата, по словам ученых, имеет небольшое количество побочных эффектов, в отличие от таблеток.«Получающиеся концентрации витамина быстро распределяются во внеклеточном водном пространстве, генерируя радикал аскорбата и H2 O 2 (перекись водорода. — Прим. ред.)», что приводит к уничтожению раковых клеток», — говорится в исследовании.«Мы обнаружили, что при таких высоких дозах аскорбат фактически вырабатывает перекись водорода. А перекись водорода — это то, что убивает раковые клетки», — рассказал в интервью Fox News Digital профессор Джозеф Каллен.Кроме того, исследование показало: пациенты, получавшие витамин С, лучше переносили химиотерапию. А значит, больные могут получать более высокие дозы химиотерапии для более эффективной борьбы с раком.Ученые считают, что внутривенное введение витамина С способно помочь и в лечении других видов онколограка. Исследователи уже изучают, как эта добавка повлияет на пациентов с раком легких и мозга.Однако надо понимать, что речь идет на данном этапе об экспериментальном лечении, строго под контролем врачей и у определенной группы пациентов с определенным видом опухоли.

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