Врач Тананакина: зуд в области гениталий может быть неожиданным признаком диабета

Сахарный диабет способен проявляться неспецифическими и неожиданными для многих симптомами, предупредила врач-эндокринолог.Врач Наталия Тананакина посоветовала россиянам помнить, что сахарный диабет после своего возникновения долгое время развивается «тихо», то есть, его симптомы оказываются «размытыми», нетипичными. Нередко они «маскируются» под банальное переутомление и не вызывают сильной тревоги.Тананакина обратила внимание, что при диабете больные начинают чаще пить и мочиться – важно не упустить эти признаки из вида, понять, что потребность в воде и мочеиспускании возросла не из-за каких-то временных факторов.«Постоянная жажда — один из самых ранних признаков диабета. При повышении уровня глюкозы в крови организм нуждается в большем количестве жидкости, чтобы разбавить избыток сахара. Это первый признак, из которого вытекает второй — частое мочеиспускание: организм пытается избавиться от избыточной глюкозы и почки вынуждены фильтровать ее через мочу», - рассказала эндокринолог «Газете.Ru».Эксперт добавила, что признаки диабета могут быть неожиданными для многих. Например, указывать на него может зуд в области гениталий. Тананакина объяснила, что такой симптом возникает в связи с повышением уровня сахара, создающего благоприятную среду для микробов и грибков – провокаторов зуда и раздражения.«Даже тщательная гигиена не всегда помогает, так как основная причина — это содержание глюкозы, выводимой с мочой», - сообщила специалист.Другие возможные признаки диабета:Неожиданная потеря веса;Проблемы с заживлением поврежденной кожи (ранок, порезов, ссадин);Склонность кожи к различным высыпаниям, воспалительным процессам;Постоянная усталость (снижение тонуса и работоспособности, нехватка сил на выполнение дел);Зрительные нарушения (размытость картинки или ощущение «тумана» перед глазами).Тананакина добавила, что каждый из названных признаков в отдельности не является однозначным подтверждением диабета, однако их сочетание – это серьезный повод обратиться к врачу и выполнить необходимые обследования.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки