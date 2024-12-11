Жуткое комбо: 4 вида алкоголя, после которых замучает сильное похмелье и тревожность

Некоторые вечеринки проходят так бурно, что человек потом долго не может даже думать о спиртном. Головная боль, тошнота, бессилие — все это симптомы похмелья. И некоторые напитки провоцируют его в разы сильнее.Самый надежный способ проснуться на утро после вечеринки без головной боли — это не пить алкоголь. Врачи давно призывают отказаться от спиртного или хотя бы свести его употребление к минимуму. Каждый бокал вина или же стакан пива, которые многие считают «безобидными», фатально разрушают организм. Страдают все органы и системы, повышается риск опасных заболеваний.У британцев есть выражение «hangxiety», сокращенно от «hangover anxiety» — это разговорный термин, который обозначает тревожность или даже признаки депрессии, они накрывают людей во время похмелья, пишет The Mirror. Человека тошнит, ужасно болит голова, ему тревожно и одиноко, нет сил даже встать с кровати. Такая «пивная хандра» (одна из вариаций перевода) чаще всего наступает после определенных алкогольных напитков.КоктейлиЗдесь нет конкретных названий или уточнений. Все алкогольные коктейли состоят из алкоголя (порой нескольких его видов), соков, сливок, газировок, сладких сиропов. Для организма такое сочетание — настоящая катастрофа.У человека резко повышается уровень сахара в крови, печень работает на износ, сердцебиение учащается, ЖКТ старается скорее освободить организм от вредного и опасного. Не удивительно, что после коктейльных вечеринок вам может быть очень плохо.ВискиСчитается благородным напитком для ценителей. Виски выдерживают в деревянных бочках несколько лет, после чего разливают по бутылкам. В таком напитке не только высокий градус, но еще и следы продуктов брожения — идеальное комбо для ужасного похмелья.«В более темных напитках содержится больше сложных спиртов, к которым вашему мозгу сложнее адаптироваться. Это означает, что вы с большей вероятностью почувствуете опьянение при меньшем количестве алкоголя и проснетесь с повышенной тревожностью», — предупреждает эксперт по алкогольным напиткам Висенте Видал.ВодкаНекоторые считают ее «чистым» напитком — ничего лишнего. Но это мнение ошибочно. Да, в водке может быть меньше примесей, чем в виски или роме, однако этот напиток содержит много спирта.Особенно опасно смешивать водку с газированными напитками, тем же самым тоником. Газообразование ускоряет всасывание алкоголя, вы быстрее пьянеете, а организм не успевает справляться с нагрузкой. В результате вам обеспечено не только похмелье, но еще и тревожность с нервозностью.Энергетики с любым алкоголемЭнергетики сами по себе разрушительны для организма, а если к ним добавить джин, водку или другой алкогольный напиток, то последствия могут быть фатальными. Мало кто знает, но кофеин в энергетических напитках маскирует седативный эффект алкоголя, заставляя людей пить больше, чем они планировали изначально.«Кофеин — стимулятор, который сам по себе увеличивает частоту сердечных сокращений и может усиливать чувство тревоги. В сочетании с алкоголем он одурманивает головной мозг», — объясняет Висенте Видал.Важно: другие алкогольные напитки, такие как ликеры, вино, пиво и так далее не менее опасны и вредны. Они бьют первично по печени и сердцу, системе ЖКТ. Привыкание к пиву, сидру, коктейлям, другим слабым алкогольным напиткам происходит крайне быстро. Но такой алкоголизм гораздо хуже, чем водочный, поскольку с ним тяжелее бороться, говорит токсиколог Михаил Кутушов. Может быть, все-таки стоит веселиться со стаканом сока в руке?

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