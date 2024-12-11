Кто рискует пострадать? Кардиолог Копылов предупредил о синдроме праздничного сердца

Сердце некоторых людей может не выдержать связанных со встречей Нового года стресса, эмоций и приема алкоголя, предупредил кардиолог Филипп Копылов.Зимние праздники традиционно сопряжены с определенными волнением и хлопотами по их подготовке, а само празднование Нового года и Рождества – с употреблением сладких, жирных и калорийных блюд, а также алкоголя. Доктор медицинских наук, кардиолог ФилиппКопылов предупредил, что в таких обстоятельствах повышается риск развития синдрома праздничного сердца.«У врачей есть специальный термин: синдром праздничного сердца – это сбои в работе сердечно-сосудистой системы, которые вызываются главным образом чрезмерным употреблением алкоголя на каких-то мероприятиях. Особенно высоки их риски в длинные новогодние праздники», - сообщил профессор Копылов «КП».Кто рискует пострадать от синдрома праздничного сердца? Кардиолог отметил, что этанол, принимаемый в большом количестве, «мощно действует» на состояние сосудов, провоцируя сначала их значительное расширение (вазодилатацию), а затем сужение и спазм (вазоконстрикцию). При уже имеющейся проблеме (например, при слабых сосудах или гипертонии) подобное изменение может вызвать опасный скачок кровяного давления, последствия которого могут оказаться порой непредсказуемыми, вплоть до развития инфаркта.Кроме того, на этом фоне может возникнуть обострение аритмии, способной вызвать ухудшение самочувствия даже у вполне здоровых людей. У сердечников такая аритмия может оказаться фактором летального исхода.«Самая высокая угроза синдрома праздничного сердца – у людей, имеющих проблемы с коронарными артериями из-за холестериновых отложений. Причем подавляющее число граждан с ней понятия не имеют о существовании такой патологии», - подчеркнул Копылов.Также в группе риска находятся пациенты с ишемической болезнью сердца, люди с лишним весом и синдромом обструктивного апноэ во сне.Признаки синдрома праздничного сердца:Отчетливое ощущение биения своего сердца;Учащенное или хаотичное, неритмичное сердцебиение;Одышка, ощущение нехватки воздуха;Слабость, головокружение;Стенокардия – сжимающая давящая боль в грудной клетке.Если эти симптомы возникают во время застолья, необходимо обращаться к врачам за помощью.

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