Почему «дергается» глаз
Большинство людей хотя бы один раз в жизни сталкивались с неприятным ощущением, что "дергается глаз". Медики связывают это с излишним стрессом и называют "нервным тиком".
Признаки нервного тика глаза
Характерными признаками тика являются пульсации левого или правого глаза, а также подергивание века.
Дело в том, чтобы мы используем эту мышцу, чтобы закрыть глаза или заплакать. Для этого мозг посылает в нее нервные импульсы, заставляющие мышцу сокращаться. Однако, когда мы испытываем стресс, при передаче импульсов может возникнуть так называемый "скачок напряжения", из-за чего мышца непроизвольно сокращается.
Нервный тик подразделяется на единичный и хронический.
Наиболее частые симптомы тика включают в себя:
Частое моргание, которое невозможно остановить;
Пульсация нижнего века;
Непроизвольное смыкание век;
Ухудшение зрения.
Причины возникновения нервного тика
Обычно это происходит из-за излишнего стресса, перенапряжения и других проблем с нервной системой.
Кроме того, тик может возникать вследствие психических расстройств, инфекционных заболеваний, излишнего употребления алкоголя или никотина, избытка кофеина, нехватки витаминов или из-за побочных действий медикаментов.
Как лечить нервный тик
Если глаз "дергается" редко, то вмешательство специалистов не требуется. В этом случае достаточно снять напряжение, успокоить эмоции и отдохнуть.
Тем не менее, если нервный тик появляется систематически, лучше обратиться к врачу.
Эксперты советуют использовать меры профилактики, в частности, - высыпаться, принимать витамины, ввести в рутину расслабляющие практики и заниматься физической активностью.
Также очень важно делать перерывы на работе и не злоупотреблять кофеином.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий