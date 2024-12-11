Почему «дергается» глаз

Специалисты рассказали, с чем может быть связан нервный тик глаза и как с этим бороться.Большинство людей хотя бы один раз в жизни сталкивались с неприятным ощущением, что "дергается глаз". Медики связывают это с излишним стрессом и называют "нервным тиком".Признаки нервного тика глазаХарактерными признаками тика являются пульсации левого или правого глаза, а также подергивание века.Дело в том, чтобы мы используем эту мышцу, чтобы закрыть глаза или заплакать. Для этого мозг посылает в нее нервные импульсы, заставляющие мышцу сокращаться. Однако, когда мы испытываем стресс, при передаче импульсов может возникнуть так называемый "скачок напряжения", из-за чего мышца непроизвольно сокращается.Нервный тик подразделяется на единичный и хронический.Наиболее частые симптомы тика включают в себя:Частое моргание, которое невозможно остановить;Пульсация нижнего века;Непроизвольное смыкание век;Ухудшение зрения.Причины возникновения нервного тикаОбычно это происходит из-за излишнего стресса, перенапряжения и других проблем с нервной системой.Кроме того, тик может возникать вследствие психических расстройств, инфекционных заболеваний, излишнего употребления алкоголя или никотина, избытка кофеина, нехватки витаминов или из-за побочных действий медикаментов.Как лечить нервный тикЕсли глаз "дергается" редко, то вмешательство специалистов не требуется. В этом случае достаточно снять напряжение, успокоить эмоции и отдохнуть.Тем не менее, если нервный тик появляется систематически, лучше обратиться к врачу.Эксперты советуют использовать меры профилактики, в частности, - высыпаться, принимать витамины, ввести в рутину расслабляющие практики и заниматься физической активностью.Также очень важно делать перерывы на работе и не злоупотреблять кофеином.

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