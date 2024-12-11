Онколог Ахмаев: обязательное выпадение волос является одним из мифов о химиотерапии

Врач-онколог Расул Ахмаев констатировал, что тема химиотерапии как метода лечения рака окружена слухами и мифами.Онколог Ахмаев высказался о том, что у многих пациентов имеются предубеждения насчет химиотерапии. Можно услышать мнение, что от нее больше вреда, чем пользы из-за «страшных побочных эффектов.Ахмаев отметил: утверждения, что химиотерапия бесполезна, являются безосновательными. То, что лечение рака заключается исключительно в необходимости оперировать больного – миф.«На эффективность химиотерапии влияют разные факторы — вид рака, распространенность метастазов в другие органы, полное или частичное «реагирование» на тот или иной химиопрепарат. Иногда «химия» является единственным способом успешного лечения онкобольного, как, например, при раке легкого, желудка или молочной железы. Все зависит от конкретной ситуации», - рассказал врач-онколог «Газете.Ru».Также Ахмаев назвал мифом утверждение, что химиотерапия сильно вредит организму онкопациента. Врач считает, что такое мнение родилось из-за ее неприятных побочных эффектов. Но такие эффекты, пояснил онколог, тоже обуславливаются индивидуальными реакциями, они не универсальные. Эксперт обратил внимание, что польза от химиотерапии перевешивает ощущение «побочек», тем более что они обычно являются временными, а врачам известны способы бороться с ними.Ахмаев добавил: не следует также думать, что после химиотерапии обязательно выпадают волосы – такое представление является одним из мифов о химиотерапии. Онколог констатировал, что далеко не все химиопрепараты вызывают выпадение волос.Также надуманный специалист охарактеризовал мнение, что во время химиотерапии нужно полностью отказаться от мяса и сладкого из-за того, что эти продукты повышают «активность» опухоли. Врач заявил, что ослабленным «химией» людям животный белок как раз жизненно необходим – это улучшает его энергетический потенциал для борьбы с болезнью. Что касается «теории», будто раковая опухоль питается сахаром, в реальности это не так. Сладкое для больных раком вредно как для остальных – в избытке и на постоянной основе.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки