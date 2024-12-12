Врач-флеболог даёт советы, как избежать коварного варикоза

Тянет ноги, мешая уснуть. «Мурашки» по коже. Боли. Вздутые синие вены… Всё это внешние признаки варикоза. Но гораздо опаснее те изменения, что происходят внутри. Венозный ток затрудняется, растёт риск тромбоза…Врач-флеболог Елена Смирнова в соцсети пояснила, что расширение вен (варикоз) остается одним из серьезных угроз здоровью. Когда тромбоз уже налицо, то физические нагрузки, высокая температура тела становятся смертельно опасными.Как предотвратить заболевание и снизить его риски, если варикоз уже начался? Для начала стоит подумать об изменении рациона питания: меньше жиров низкой плотности, провоцирующих «бляшки», аккуратнее со сладостями и фастфудом. Больше зерновых, фруктов и овощей, рыбы и морепродуктов, орехов и других полезных компонентов рационального меню.Движение обязательно нужно, но без резкого усиления нагрузок, умеренное. Как и температура окружающей среды. Исключить загорание, парилку в бане и перегрев в сауне.Часами сидеть, не отрываясь от экрана компьютера, тоже весьма чревато последствиями. Надо почаще вставать, либо даже сидя делать простые упражнения, например, круговые движения стопами. А во время сна класть небольшую подушечку или иную опору под стопы.Под строжайшим запретом столь любимая многими поза «нога на ногу». Она перекрывает кровоток в сосудах, который и без того затруднён нашим нездоровым образом жизни…

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