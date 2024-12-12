Диетолог Кабанов: бояться пальмового масла в конфетах не нужно

Пальмовое масло и другие растительные жиры, присутствующие в конфетах, далеко не так опасны, как многим кажется, – об этом рассказал диетолог Алексей Кабанов.Диетолог Кабанов назвал мифом значительный вред пальмового масла и других растительных масел в составе конфет. В интервью Общественной Службе Новостей специалист сообщил, что такие жиры в конфетах нередко демонизируются, им приписывается способность вызывать опасные нарушения в организме вплоть до развития серьезных заболеваний. На самом деле, если сладкое употребляется исключительно умеренно, а человек старается в целом вести здоровый образ жизни и является физически активным, те же конфеты ему никак не навредят, подчеркнул диетолог. Также специалист напомнил, что жиры являются важной частью сбалансированного рациона, и организм нуждается в них, как и в получении белка или витаминов.Что касается жиров, присутствующих сегодня именно в конфетах, бояться их не нужно, заметил Кабанов. Пальмовое масло, по его словам, используется в пищевой промышленности не из-за дешевизны, а из-за уникальной полутвердой консистенции, ведь для производства сластей нужен именно твердый жир.«Раньше жидкие масла делали твердыми с помощью процесса гидрогенизации, но при такой технологии образуются вредные трансжиры. Сегодня их использование ограничено на законодательном уровне», - поделился диетолог.Кабанов обратил внимание, что использование пальмового масла как раз позволяет отказываться от технологических процессов, из-за которых в продуктах появляются трансжиры. Само масло пальмы является натуральным растительным продуктом, абсолютно безвредным при его умеренном потреблении, постулировал специалист.Диетолог добавил, что вред конфет прежде всего определяется не содержанием жиров, а высокой концентрацией сахара, а также тем, что они поедаются регулярно и в большом количестве.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки