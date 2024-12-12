Названы признаки трудно выявляемого и агрессивного рака груди

51-летняя жительница Великобритании по имени Бернадетт Морган обратилась к врачам с жалобами, которые, как выяснилось впоследствии, были симптомами трудно выявляемого и агрессивного рака молочной железы, однако ей не смогли вовремя поставить диагноз. Близкие женщины назвали симптомы, с которыми она столкнулась.В январе 2023 года у Морган появились боли в левой подмышке и груди. Женщина обратилась к врачам, но маммография не показала наличие опухоли. Британку заверили, что с ней все в порядке.Через шесть месяцев состояние женщины ухудшилось: грудь воспалилась и покраснела, а боль усилилась. Она снова обратилась к врачам, которые списали симптомы на мастит и назначили ей антибиотики. В последующие несколько недель женщина обратилась еще к нескольким специалистам, четвертый из них отнесся к жалобам Морган серьезно.В итоге у нее диагностировали редкую и крайне агрессивную форму рака молочной железы четвертой стадии. Морган прошла химиотерапию и ждала операцию. Однако в январе 2024 года стало известно, что раковые клетки распространились на мозг. Менее чем через две недели ее не стало.

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