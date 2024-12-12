Врач Тяжельников: биологический возраст человека может отличаться от хронологического

Врач Андрей Тяжельников: понятие возраста включает не только дату рождения и количество прожитых лет.Врач Тяжельников рассказал о существовании двух типов возраста: хронологического и биологического. Медик объяснил, в чем заключается разница между ними.«Хронологический возраст определяется по дате рождения человека, а биологический отражает состояние организма и тканей, поэтому может отличаться от паспортного», - объяснил ТяжельниковВрач констатировал, что биологический возраст человека может отличаться от хронологического – быть больше или меньше. Специалист объяснил, что существует специальный прибор эйдж-ридер, с помощью которого ученые могут измерить биологический возраст. Такой прибор снабжен ультрафиолетовым датчиком для измерения количества остаточных продуктов гликирования – веществ, которые образуются при расщеплении белков и жиров, взаимодействующих с сахаром. В молодости количество остаточных продуктов гликирования является небольшим, а в старости их становится существенно больше. Если, например, у человека достаточно молодого (по паспорту) выявляют их высокий уровень, значит, его биологический возраст превосходит хронологический. То есть, его организм по своему состоянию не соответствует молодому возрасту – он более старый.«Если у молодого человека биологический возраст намного превышает хронологический, это говорит о проблемах, с которыми необходимо обратиться к специалистам», - заявил Андрей Тяжельников.Эксперт пояснил, что подобное изменение биологического возраста может говорить об имеющихся патологиях, старящих организм раньше времени. Кроме того, несвоевременное биологическое старение может обуславливаться такими факторами как стресс, вредные привычки, неправильное питание, хронический недосып, недостаток физической активности.В свою очередь, отказ от вредных привычек, контроль веса и системное поддержание здорового образа жизни позволяет добиться того, чтобы биологический возраст отставал от хронологического. Это будет означать, что организм человека останется более молодым, чем указанный в паспорте возраст.

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