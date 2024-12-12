Врач назвала оптимальную частоту смены постельного белья
Даже самая качественная ткань постельного белья со временем накапливает микрочастицы кожи, пот, слюну, выделения из носа, а также пыль, грязь от домашних животных, предупредила доктор. По ее словам, все это провоцирует раздражение и воспаление кожи, а это, в свою очередь, влияет не только на сон, но и на качество жизни в целом.
«К тому же в постельном белье всегда живут незаметные глазу пылевые клещи, которые активно размножаются. Чем их больше, тем выше риск аллергии, воспаления и даже заболеваний дыхательных путей. Кроме того, если неделями не стирать наволочки, простыни и пододеяльники, на них начнут появляться грибки и бактерии», — Анна Андреева, дерматовенеролог.
Андреева заявила, что смену постельного белья необходимо проводить не реже раза в неделю, при этом комплект болеющего человека важно менять каждые три-четыре дня. Если же постель рассчитана на двоих, белье подлежит замене дважды в неделю, добавила дерматовенеролог.
При этом, по словам врача, существует ряд послаблений: в холодное время года микроорганизмы и клещи не так активны, так что хватит и смены комплекта раз в десять дней, отметила Андреева.
«Если у вас акне или розацеа, следуйте описанным инструкциям, уделяя особое внимание наволочкам, замена которых должна производиться каждые три дня. Также многое зависит от типа кожи. Людям с сухой и нормальной кожей можно повременить денек-другой с заменой белья, а вот жирная, смешанная и чувствительная кожа требуют частых "переодеваний" кровати», — заключила она.
Ранее дерматовенеролог Ольга Олисова призвала россиян мыться не чаще одного раза в день. По ее словам, более частые гигиенические процедуры могут повредить защитный слой кожи.
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