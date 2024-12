Факторы, провоцирующие тревожность и депрессию — ВАЖНО знать всем!

Индивидуальный окситоциновый баланс1. Генетические факторы (мутации гена рецептора окситоцина)2. Беременность и раннее детство (метилирование ДНК рецептора окситоцина)3. Гендерные различия (уровень тестостерона, в т.ч. пренатальный тестостерон)Генетические факторыДля тех, кто прошел или собирается пройти тестирование в 23andme тест, можете проверить два снипа, имеющих непосредственное отношение к окситоцину. В некодирующих (предположительно регуляторных) областях гена OXTR имеется несколько так называемых однонуклеотидных полиморфизмов, или снипов (single nucleotide polimorphisms, SNP). Большая часть гена OXTR одинакова у всех людей (это справедливо и для всех прочих генов), но по некоторым нуклеотидам разные версии гена могут различаться.Именно эти нуклеотиды, которые могут быть разными у разных людей, и называют снипами. Всего панель предлагает 28 снипов-точечных мутаций в гене окситоцинового рецептора. Эффект действия окситоцина зависит от степени экспрессии его рецептора, которая регулируется на уровне транскрипции генов. Поэтому, если у вас дефектный рецептор, то сколько вас не обнимай, толку от этого не будет (или будет очень слабый). Разберем некоторые снипы.Мой вариант невротика. Первый снип rs53576, мой результат - (A;G). О чем это говорит? Носители GG – это добрые социальные люди. Аллель А кодирует мутантный ген окситоцина, который ослабляет действие гормона. 90% людей, которых окружающие считают "злыми" есть тип A гена rs53576, а у 60% людей, которых окружающие считают "добрыми" есть тип GG этого же гена.Значит, я – «злой». Носители А аллеля проявляют меньшие уровни оптимизма, низкую эмпатию, имеют более низкую самооценку и худшие родительские качества. Также носители А аллеля имеют более сильную сердечно-сосудистую реакцию на стрессоры. Выше риск развития аутизма, deficits in socio-emotional behavior.Есть обоснованное мнение, что аллель А отвечает за проявления нейротизма.Нейротизм - черта личности, которая характеризуется беспокойством, возбудимостью, тревожностью и неуверенностью в себе. Выше риск развития аутизма, deficits in socio-emotional behavior.Нормальные обладатели GG — люди чуткие и внимательные к окружающим. Но появление A превращает человека в мудака: ошибка кодирования в рецепторе окситоцина приводит к трудностям с распознаванием эмоциональных состояний окружающих. Результат — ощущение одиночества, конфликты на работе и дома с упреками в нечуткости и эгоизме. Такие люди могут выглядеть эгоистами, нечуткими и не выполняющими своих обязанностей, что лишь свидетельствует о тонкой душевной организации, доброте и отзывчивости, тщательно скрытых пагубным действием участка ДНК.Носители GG варианта чаще практикуют благотворительную деятельность как способ справиться со стрессом. Пожалуй, это объясняет, как некоторые врачи борются со стрессом, оказывая помощь другим на ежедневной основе, и почему генетика некоторых врачей может сделать их менее легко подверженными напряжению за счёт того, что им приходится держать жизни других людей в своих руках.Результаты показали, что милосердное поведение создаёт защитную зону связи между стрессовым событием и впервые выявленным недомоганием среди личностей с AA/AG генотипами, имеющими вариант rs53576 гена рецептора окситоцина (OXTR), но не среди тех, кто относится к GG генотипу. Эти результаты приводят к выводу, что окситоциновая функция может в значительной степени влиять на здоровье и может помочь объяснить зависимость между просоциальным поведением и здоровьем.rs2254298 (GG)У меня очень низкоокситоциновый вариант. Аллель А связан с более высокой активностью окситоцина, этот аллель уменьшает риск аутизма, депресии, беспокойство и связан с увеличенной миндалиной. Аллель G связан с меньшей вовлеченностью в романтические отношения, связан с меньшей социальной поддержкой, сниженным уровнем коммуникации с партнером.Носители аллели G имеют меньшую активность окситоцина и более выский риск аутизма, депрессии, тревожности и социального беспокойства. Также отмечено, что стиль родительского воспитания модулирует симптомы депрессии и тревожности у женщин в зависимости от определенного генотипа в локусе rs2254298 гена рецептора окситоцина (OXTR). Увы, у меня с этим не сильно хорошо.rs237887 (AG)Аллель G является социальной аллелью, усиливая действие окситоцина, но этот эффект не линеен. Так, AG и AA лучше умеют ставить себя на место других, чем носители GG. Аллель GG имеет самый высокий уровень дискомфорта, когда видит страдания и боль других людей, а также сильнее склонен к фантазированию, представляя себя на месте неких воображаемых персонажей.rs1042778 (GG)Я - щедрый. Любовь к людям и щедрость могут также иметь генетический компонент — в их проявлении играют роль гены, контролирующие синтез рецепторов к окситоцину. По их словам, проявление этих генов зависит от того, как человек относится к окружающему миру: воспринимает ли он мир как хорошее место с хорошими людьми или наоборот.Аллель Т связана с меньшим уровнем окситоцина, меньшим уровнем романтики в отношениях, меньшей щедрости, меньшей активностью социальных контактов и связей. Аллель G связана с более высоким уровнем щедрости, более высоким уровенем социальных контактов и высоким уровнем окситоцина. Наиболее значимая корреляция с альтруизмом была выявлена у одного из трех снипов (его условное обозначение - rs1042778).Люди, у которых в этой полиморфной позиции стоит нуклеотид G (гуанин), охотнее делятся деньгами с незнакомцами, чем те, у которых там стоит нуклеотид Т (тимин). Так, женщины из второй группы с генотипами GG и GT отдали партнеру в игре "Диктатор" в среднем 25 долларов, а носительницы генотипа ТТ - только 18,5. Частота аллеля Т, который коррелирует с жадностью, среди участников эксперимента составила 29%; частота "щедрого" аллеля Г, соответственно, 71%. Собственно, чем более вы щедрый, тем вероятнее вы лучше относитесь к людям.Снип rs13316193 (СТ)Полиморфный локус rs 13316193, находящийся в интроне 3 гена OXTR, вовлечен в регуляцию транскрипции гена OXTR. Аллели CC or CT связаны с эмпатией, а вот ТТ – это рисковая версия, которая связана со сниженным количеством рецепторов окситоцина в мозге и более высоким риском аутизма и депресии. Также носители ТТ очень слабо распознают эмоции партнеров и не участвуют в реципрокных отношениях.Внутриутробное развитиеМетилирование ДНК рецептора окситоцина (CpG-934). Активность окситоциновой системы существенно зависти от метилирование ДНК рецептора окситоцина (эпигенетические изменения). При повышении уровня стресса, меняется активность метилирования. Так, психологический стресс может повышать риск развития психических и физических заболеваний, поскольку он изменяет контроль над генами.Стресс изменяет метилирование ДНК и, таким образом, влияет на активность определенных генов; в ходе исследования ученые рассматривали гены, уже известные своей вовлеченностью в контроль, связанный со стрессом. Ранее проведенные исследования показали, что ранняя психологическая травма и сильные стрессовые события связаны с длительными изменениями процесса метилирования ДНК.Будет ли ген активирован или нет, зависит от метильных групп, которые прикрепляются к ДНК и работают в качестве переключателя. Чем меньше метилирование ДНК, тем выше количество рецепторов и чувствительность к окситоцину. Чем выше метилирование – тем более низкий уровень окситоцина.Исследователи обнаружили, что у детей, матери которых имели повышенный стресс и депрессивные симптомы, снижалось метилирование рецепторов гена окситоцина при рождении. Считается, что аутизм может быть связан и с аномальным метилированием OXTR.Изначально, изменения активность гена рецептора носят адаптивный характер, ведь в результате изменений рецептора гена окситоцина, который является важным для социального поведения, адаптация к стрессу происходит быстрее.Этот механизм свидетельствует о том, что дети легко будут справляться с будущими проблемами и невзгодами.Но при нарушениях метилирования возникают симптомы аутизма. В экспериментах на животных, блокирование окситоциновых рецепторов приводит к появлению потомства с аутистоподобными симптомами.Особо следует сказать про баланс тестостерон-окситоцин во время беременности.По статистике, мальчиков с аутизмом с 4 раза больше, чем девочек. Почему? В предыдущей статье мы разбирали, что очень важен здоровый баланс окситоцин-тестостерон. Высокий тестостерон блокирует нормальную работу окситоциновой системы.Высокий уровень тестостерона приводит к развитию аутистичноподобного поведения. Установлено, что возрастание тестостерона во время раннего эмбрионального развития — это фактор развития аутизма. В зоне риска также дети женщин, которые страдают синдромом поликистозных яичников или поликистозом, который всегда сопровождается повышением уровня андрогенов.Поликистоз яичников — это клиническое проявление высокого уровня андрогенов у женщин. Гиперинсулинемия, которая возникает при инсулирорезистентности, способствует блокированию у женщины синтеза женских половых гормонов стимулирует продукцию мужских половых гормонов.Поэтому, инсулин – гормон, который повышает уровень тестостерона. Если мама во время беременности имела высокий уровень инсулина и высокий уровень тестостерона — это сильно увеличивает риск развития аутизма.Раннее детствоКритически важным периодом для формирования чувствительности к окситоцину является раннее детство. У людей прослеживается прямая зависимость между счастливым детством и уровнем окситоцина во взрослой жизни. Согласно данным ученых из Университета Эмори в Атланте, у взрослых из плохих семей наблюдается сильно сниженный уровень окситоцина в нервной системе по сравнению с теми, кому повезло с любящими родителями. Особенно плохо с «гормоном доверия» у людей с историей эмоционального насилия в семье.Дети, лишенные контакта с родителями сразу после рождения, рискуют на всю жизнь остаться ущербными в эмоциональном, психическом и социальном отношении.Даже обретение новой полноценной семьи и любящих приемных родителей не гарантирует полной реабилитации, если ребенок провел первые 1-2 года жизни в приюте.Оказалось, что у «домашних» детей после общения с мамой уровень окситоцина заметно повышается, тогда как совместная игра с незнакомой женщиной такого эффекта не вызывает. У бывших сирот окситоцин не повышался ни от контакта с приемной матерью, ни от общения с незнакомкой.Эти печальные результаты показывают, что способность радоваться общению с близким человеком, по-видимому, формируется в первые месяцы жизни. Малыши, лишенные в течение этого критического периода самого главного — контакта с родителями, — могут на всю жизнь остаться эмоционально обедненными, им будет трудно адаптироваться в обществе и создать полноценную семью.У тех женщин, которые в детстве воспитывались в нормальных условиях, фотографии плачущих или смеющихся детей вызывали повышенную активность центров удовольствия. По словам одного из исследователей Лэйна Стратерна (Lane Strathearn), активность этих отделов мозга не означает, что матери чувствовали радость или удовольствие, а свидетельствует о возникновении побуждений к действию.В то же время у матерей, которые воспитывались без надлежащего внимания со стороны родителей, при просмотре детских фотографий наблюдалась активность отделов мозга, связанных с ощущениями боли, горя и раздражения.Гендерные различияОпределятся нейронным полом! Пожалуйста, прочитайте, чем нейронный пол отличается от хромосомного, чтобы использовать эту информацию с пользой! Напомню, что:Нейронный пол – это характеристика развития мозга в внутриутробном периоде развития. нейронный пол является не альтернативным признаком, а количественным. Это значит, что оставаясь здоровым мужчиной (женщиной) можно иметь широкую разбежку в своих поведенческих и психологических реакциях. И это абсолютно нормально.Будучи мужчиной или женщиной, вы можете иметь разный диапазон чувственности и умственности.Поэтому, не нужно переживать, что вы «неправильный» мужчина или женщина. Все нормально. Нормальным является сильное проявление у женщин каких-либо признаков психики, присущих мужскому полу, и наоборот, поскольку нейронный пол является не альтернативным признаком, как хромосомный или паспортный, а количественным.Увеличение уровня окситоцина по-разному влияет на мужчин и женщин. И важную роль в этих различиях играет гормон окситоцин, который усиливает женскую доброжелательность и мужскую агрессивность. Эта разница связана со специализацией полов.Окситоцин помогает людям почувствовать чужие эмоции, однако при этом каждый пол преуспевает в своей традиционной области: женщины — в сфере семейных отношений, а мужчины — в конкурентной борьбе. Окситоцин усиливает социальные характеристики, присущие тому или иному полу: женскую доброжелательность и некоторую агрессивность, критичность и недоверие у мужчин.Женщина хранит домашний очаг: гасит возникающие конфликты и сама излучает доброжелательность и покой. Мужчина домашний очаг охраняет, не пуская в семейный круг людей враждебных и просто посторонних. Эти традиционные модели поведения продержались несколько тысячелетий, потому что опираются на физиологические различия полов.Окситоцин по-разному влияет на активность вегетативной нервной системы.У женщин, принявших его, во время выяснения отношений с партнером понижена секреция фермента альфа-амилазы в слюнных железах, у мужчин же она в такой ситуации выше, чем в группе плацебо. Секреция альфа-амилазы находится под контролем симпатической нервной системы и служит показателем ее активности. Следовательно, окситоцин тормозит активность симпатической нервной системы у женщин и повышает ее у мужчин (!). Следовательно, и уровень тревоги и стресса.У человека взаимодействие окситоцина с миндалиной также зависит от пола. Функции этого отдела головного мозга разнообразны, в том числе они ответственны за наши эмоции и восприятие социальной информации. Исследователи из университета Фрайбурга (Германия) закапывали испытуемым окситоцин и показывали изображения гневных и счастливых лиц; у женщин при этом нейроны миндалины были активнее, чем в группе плацебо, а у мужчин их активность снижалась.Исследователи отмечали, что эффект не зависел от уровня окситоцина в плазме, а также от содержания женских половых гормонов эстрадиола и прогестерона. Они сделали вывод, что окситоцин снижает реактивность мужского миндалевидного тела к эмоциональным и социальным стимулам.Женщинам под действием окситоцина лица, удостоившиеся похвалы, нравятся еще больше, чем участницам контрольной группы, принимавшим плацебо, а на отрицательные оценки гормон практически не влияет. Мужчин же окситоцин побуждает еще хуже отзываться о тех, кого характеризуют плохо, при этом о личностях с положительными характеристиками они не стали думать лучше.В процессе одобрения/осуждения активизируется левая миндалина (в мозге их две, по одной в каждом полушарии), по-видимому, именно она отвечает за критическую оценку других людей. Окситоцин усиливает активность левой миндалины у мужчин, осуждающих людей с плохими характеристиками, и у женщин, воздающих хвалу достойным. Напротив, у мужчин, которые хвалят, и женщин, которые осуждают, окситоцин подавляет активность левой миндалины.Левая миндалина взаимодействует с другим участком мозга — островком правого полушария. Окситоцин усиливает это взаимодействие у критикующих мужчин, но ослабляет у восхваляющих женщин. Все эти закономерности справедливы, когда участники эксперимента оценивают лица, но не предметы. Очевидно, окситоцин влияет на левую миндалину только при оценке социальных характеристик.Под влиянием окситоцина женщина делает акцент на положительных качествах окружающих ее людей, старается всех примирить, со всеми поладить и обо всех думать хорошо. Тогда и ее будут любить, и, главное, детей не обидят. У мужчин задачи другие, они отгоняют от семейной группы всех подозрительных личностей, а уж с ними самими поладить — женское дело.Таким образом, окситоцин, действуя на женщин и мужчин противоположным образом, служит одной цели — созданию социальной среды, оптимальной для рождения и воспитания детей, и его можно с полным правом назвать гормоном семейных отношений.Окситоцин, счастье и настроение: гендерные аспекты.Когда речь идет о гормональном балансе, важнейшее различие между женщинами и мужчинами состоит в том, что при снижении уровня окситоцина у мужчин мозг не сокращает количество дофамина. А женский мозг не сокращает количество дофамина в ответ на снижение уровня тестостерона.Снижение уровня тестостерона — важный стрессовый фактор у мужчин,а снижение уровня окситоцина —важный стрессовый фактор у женщин. Увеличение уровня тестостерона ведет к снижению уровня окситоцина, а снижение уровня окситоцина у женщины приводит к утрате ощущения благополучия.Поэтому, дефицит обнимашек страшен для женщин, но не для мужчин.А вот дефицит признания более страшен для мужчин, чем для женщин. Уровень тестостерона у мужчины может существенно влиять на его настроение. Именно поэтому, мужчина обычно не испытывает прилива чувств при виде младенцев и не любит говорить о свадебных торжествах. Желание качать младенца на руках не заложено в нем на клеточном уровне. Как правило, мужчина обычно не чувствует себя обиженным, если старый друг не дает о себе знать в течение десяти лет, а потом вдруг позвонит.Поэтому, мужчинам нельзя справляться со стрессом женскими способами и наоборот.Мужчина приобретает дополнительную энергию, когда решает проблемы, зарабатывает деньги, добивается успеха, рискует, противостоит опасности, берет кредит, оказывается прав, находит верный ответ, указывает путь, делает что-то самостоятельно, проявляет выдающиеся способности, принимает решения, действует эффективно, постигает суть, спасает других, влияет на ситуацию, смотрит динамичные фильмы или спортивные соревнования, ведет счет, конкурирует, рассматривает эротические картинки с изображением женщин.Что общего во всех этих действиях? Тестостерон.Любые действия, стимулирующие синтез тестостерона, дают мужчине энергию и способствуют производству дофамина, которые помогают снять стрессовую нагрузку.Но для женщины подобные действия могут быть некомфортны, так как повышающийся тестостерон снижает уровень окситоцина и женщина чувствует себя несчастной.Именно поэтому, мальчики, подравшись, становятся друзьями, а девочки - нет. Исследователи, изучающие различие между полами, давно заметили любопытную вещь: мальчики после драки часто завязывают дружбу, а девочки нередко становятся врагами на всю жизнь.Межполовые различия в биохимии мозга помогают объяснить этот загадочный факт.Это Вам будет интересно:Мальчики дерутся или ведут себя агрессивно всегда ради того, чтобы защитить кого-то или послужить какой-либо цели. Не имеет особого значения, защищает ли мальчишка себя или кого-то другого. У него в организме вырабатывается тестостерон, и мозг награждает его за это дозой дофамина.У девочек происходит другой процесс. Они не находят в драке ничего ценного.Драка противоположна конструктивному общению и сотрудничеству. Во время драки у девочки вырабатывается тестостерон, но уровень окситоцина падает.В результате ни о каком ощущении благополучия не может быть и речи. У девочек во время драки уровень окситоцина падает, поэтому они могут стать врагами на всю жизнь.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки