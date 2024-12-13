Разрывы кишечной стенки: врач Ноев рассказала об опасности гастроэнтероколита

Шесть постояльцев социального центра «Рубикон» в Алтайском крае погибли из-за острого инфекционного гастроэнтероколита. По одной из версий, люди могли заразиться инфекцией от бездомного, которого привезли в центр. Узнали у врача-гастроэнтеролога, диетолога Александры Ноев, как проявляется гастроэнтероколит и чем он опасен.Причины возникновения гастроэнтероколитаПо ее словам, гастроэнтероколит — это острое или хроническое заболевание желудка, тонкого и толстого кишечника, вызванное различными причинами:вирусными инфекциями: ротавирусами, норовирусами, энтеровирусами;бактериальными инфекциями: стафилококками, сальмонеллой, кампилобактериями, клостридиями;паразитарными инфекциями: лямблиями, криптоспоридиями.— Также бывают гастроэнтероколиты из-за токсических поражений ЖКТ, хронических заболеваний ЖКТ, если человек страдает от неспецифического язвенного колита. Применение некоторых лекарственных препаратов может вызвать подобные симптомы, — рассказала Ноев.Эксперт отметила, что даже при злоупотреблении алкоголем и некачественными продуктами питания можно получить гастроэнтероколит.— Кроме того, на развитие этого заболевания могут повлиять аллергены, врожденные кишечные энтеропатии, резекции желудка или кишечника, крайне редко он возникает от воздействия радиации, — разъяснила врач.Симптомы гастроэнтероколитаСимптомы гастроэнтероколита зависят от того, в каком отделе пищеварительного тракта происходит воспаление, подчеркнула специалист.— Если воспаление происходит в желудке, то у человека наблюдается боль в верхнем отделе живота в области желудка и начале кишечника, тошнота, которая сменяется частой рвотой. При воспалении тонкого кишечника боль распределяется по всей области живота, также появляется метеоризм, урчание, частые позывы к дефекации, которые переходят в диарею. А при воспалении толстого кишечника человек страдает от спазмов в нижнем отделе и слева в животе, у него случается диарея, в которой присутствует слизь и кровь, — сообщила собеседница «ВМ».При гастроэнтероколите может наблюдаться интоксикация, для которой характерны:недомогание в виде слабости;усталость;сонливость;упадок сил;подавленное сознание, но без обморока;резкое повышение температуры тела;дрожание конечностей;артралгия;миалгия.Диагностика и способы леченияПо мнению врача, большинству пациентов с энтероколитами необходимо лечение, коррекция питания и некоторые изменения образа жизни. Для выявления заболевания часто прибегают к физикальному осмотру, также пациенту предлагают сделать УЗИ органов живота, копрограмму и сдать кровь.— При сложных случаях течения болезни используют дополнительные инструментальные методы, такие как рентгенография с пассажем бария, ФЭГДС и колоноскопия, — добавила спикер.Чем опасен гастроэнтероколит и кто в группе рискаНоев предупредила о последствиях игнорирования симптомов заболевания. По ее словам, при первых признаках необходимо обращаться к врачу и не заниматься самолечением, иначе возможен даже летальный исход.— Острый процесс осложняется разрывом кишечной стенки и развитием перитонита, расширением толстой кишки, желудочно-кишечным кровотечением. При инфекционном или токсическом гастроэнтероколите есть риск полиорганной недостаточности. Для хронической формы болезни типичны нарушения переваривания и всасывания пищи, — рассказала специалист.Врач добавила, что в группе риска в первую очередь дети и пожилые люди с пониженным иммунитетом.

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