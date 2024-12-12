АRR: четыре чашки кофе в день могут продлить жизнь на 1,84 года

Ученые из Португальского Центра нейробиологии и клеточной биологии установили, что люди, выпивающие в среднем по четыре чашки кофе в день, живут на 1,84 года дольше тех, кто не употребляет этот напиток.В ходе масштабного исследования ученые проанализировали 85 научных работ, охватывающих сотни тысяч участников по всему миру. Согласно полученным данным, люди, которые ежедневно выпивают в среднем четыре чашки кофе, живут на 1,84 года (год и 11 месяцев) дольше.Основной причиной такого эффекта ученые называют способность кофе поддерживать работу мышечной, сердечно-сосудистой, психической и иммунной систем. Напиток также снижает риск развития ряда серьезных заболеваний, таких как инфаркты, инсульты, некоторые виды рака, диабет, деменция, депрессия и респираторные болезни.По мнению исследователей, польза кофе может быть связана с его содержанием антиоксидантов — веществ, которые защищают клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами.Ученые также добавили, что коррекция образа жизни и диеты может стать основным способом достижения долголетия.«В условиях старения мирового населения исследование факторов, которые помогают не только продлить жизнь, но и улучшить ее качество, становится особенно актуальным», — подчеркнули авторы исследования.

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