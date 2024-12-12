АRR: четыре чашки кофе в день могут продлить жизнь на 1,84 года
В ходе масштабного исследования ученые проанализировали 85 научных работ, охватывающих сотни тысяч участников по всему миру. Согласно полученным данным, люди, которые ежедневно выпивают в среднем четыре чашки кофе, живут на 1,84 года (год и 11 месяцев) дольше.
Основной причиной такого эффекта ученые называют способность кофе поддерживать работу мышечной, сердечно-сосудистой, психической и иммунной систем. Напиток также снижает риск развития ряда серьезных заболеваний, таких как инфаркты, инсульты, некоторые виды рака, диабет, деменция, депрессия и респираторные болезни.
По мнению исследователей, польза кофе может быть связана с его содержанием антиоксидантов — веществ, которые защищают клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами.
Ученые также добавили, что коррекция образа жизни и диеты может стать основным способом достижения долголетия.
«В условиях старения мирового населения исследование факторов, которые помогают не только продлить жизнь, но и улучшить ее качество, становится особенно актуальным», — подчеркнули авторы исследования.
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