«Меняется пищеварение»: врач назвал три типа продуктов, ухудшающих здоровье после 40 лет

Отдельные типы продуктов могут особенно резко ухудшать здоровье после 40 лет, заявил врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.Врач Садыков посоветовал помнить, что с возрастом практически у всех людей «меняется пищеварение», что влияет на чувствительность организма к продуктам питания, включая давно известные человеку и привычные.«Это связано с тем, что замедляется метаболизм, происходит снижение выработки ферментов, меняется микрофлора кишечника. Как правило, такие процессы становятся более явными после 40 лет», - объяснил специалист.Врач назвал три типа продуктов, особенно сильно ухудшающих здоровье после 40 лет.Жирные продукты;Острые продукты;Жареные продукты.По словам Садыкова, такая пища по мере приближения старения становится для организма людей все более тяжелой. Ее потребление после 40 лет необходимо строго контролировать, минимизировать, особенно в повседневном рационе.Также медик назвал три ключевых правила для сохранения здорового пищеварения в этом возрасте.Нужно всегда тщательно пережевывать пищу, совершая не менее 15 жевательных движений на каждую порцию;Следует пить достаточно чистой воды, так как это улучшает перистальтику кишечника;Необходимо включать в рацион клетчатку, ежедневно употребляя овощи, фрукты, цельнозерновые продукты.Садыков подчеркнул, что с возрастом становится особенно важно беречь пищеварительную систему от перегрузок. Медик посоветовал отказаться от перекусов течение дня, ограничившись тремя-четырьмя приемами пищи в одно время небольшими порциями, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки