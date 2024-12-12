Иммунолог Шуппо рассказала о способах укрепления иммунитета зимой

Ольга Шуппо, иммунолог и основатель сети клиник Grand Clinic, рассказала о ключевых способах укрепления иммунитета в зимний период. По словам врача, одним из важнейших шагов является отказ от вредных привычек, таких как переедание, курение и чрезмерное употребление алкоголя.Специалист отметила, что эти факторы способны значительно ослабить защитные силы организма.Шуппо обратила внимание на негативное влияние стресса. Постоянное напряжение, по ее словам, вызывает чрезмерное производство гормонов надпочечников, что со временем приводит к их истощению. Это может проявляться в виде учащенного сердцебиения, сужения сосудов и подавления иммунной функции. Чтобы справляться со стрессом, специалистка рекомендует обеспечивать полноценный сон.Отдельное внимание врач уделила здоровью кишечника, который играет важную роль в работе иммунной системы. Сбалансированное питание с минимальным количеством простых углеводов, копченостей, жареных и молочных продуктов помогает сохранить кишечник в хорошем состоянии. Например, избыток сахара может провоцировать развитие кандидоза – грибковой инфекции, забирающей ресурсы иммунитета.Кроме того, Шуппо советует больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься посильной физической активностью. Она также напомнила о необходимости лечения хронических инфекций, которые могут негативно влиять на иммунную систему. Для этого важно своевременно обращаться за помощью к специалистам.

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