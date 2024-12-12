Увеличение веса после 35 лет связано с повышенным риском рака груди

Индекс массы тела (ИМТ) уже давно используется для измерения жира в организме, но его влияние на риск рака молочной железы сложнее, чем считалось ранее. В то время как ИМТ дает моментальный снимок жира в организме в определенный момент, постепенное накопление веса с течением времени рисует более полную картину долгосрочных метаболических изменений, которые могут влиять на риск рака.Особое беспокойство вызывает время набора веса, особенно в гормонально-чувствительные периоды, такие как ранний и поздний репродуктивный возраст и менопауза. Несмотря на растущее признание этой связи, исследования остаются ограниченными, особенно среди незападных популяций, что требует более инклюзивных исследований для изучения того, как набор веса на разных этапах жизни влияет на риск рака молочной железы.В исследовании, опубликованном в журнале Cancer Biology & Medicine, ученые из Медицинского колледжа Сеульского национального университета изучили влияние изменений веса на протяжении всего жизненного цикла взрослой жизни на риск рака молочной железы. Исследование, проведенное доктором Дэхи Каном и его командой, сосредоточено конкретно на менопаузальном переходе, предлагая новые идеи в этой критической области женского здоровья.В исследовании анализировались траектории веса 73 192 корейских женщин, отслеживая изменения их веса на пяти различных этапах жизни. Оно показало, что у женщин, которые набрали более 10 кг после 35 лет, риск развития рака молочной железы был на 41% выше. Для женщин в пременопаузе, те, кто набрал от 5 до 9,9 кг в этот период, столкнулись с 89% более высоким риском, в то время как те, кто набрал 10 кг или более, испытали 2,23-кратное увеличение риска. Исследование также выявило V-образную связь между скоростью набора веса и риском рака молочной железы, при этом самый высокий риск наблюдался у женщин, набирающих вес со скоростью 0,25-0,49 кг в год. Эти результаты свидетельствуют о том, что управление весом в середине взрослой жизни может играть ключевую роль в снижении риска рака молочной железы.«Наши исследования указывают на критический период после 35 лет как на потенциальное окно для вмешательств по контролю веса, направленных на профилактику рака груди. Решая проблему набора веса в середине взрослой жизни, мы можем значительно снизить риск рака груди и изменить подход к стратегиям профилактики рака у женщин», - сказал Дэхи Канг.Последствия этих результатов выходят далеко за рамки академических исследований. Определение набора веса после 35 лет как ключевого фактора риска открывает новые возможности для разработки целевых инициатив общественного здравоохранения, направленных на управление весом. Такие инициативы могут включать рекомендации по питанию, увеличение физической активности и кампании по повышению осведомленности, направленные на расширение прав и возможностей женщин в плане контроля своего здоровья. Сосредоточившись на профилактических мерах, эти усилия могут не только снизить заболеваемость раком груди, но и сформировать будущее политики общественного здравоохранения, преобразуя то, как общества решают проблему профилактики рака, и улучшая общее благополучие.

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