Диетолог Макиша: поддержать работу печени в новогодние праздники поможет томатный сок

Специалист назвала томатный сок одним из лучших помощников печени, которой приходится много трудиться в период праздничных застолий.Диетолог Марина Макиша порекомендовала запастись в преддверии Нового года томатным соком. По ее словам, этот напиток полезен тем, что эффективно поддерживает работу печени, которая в новогодние праздники испытывает повышенную нагрузку из-за употребления калорийных блюд и закусок в совокупности с алкоголем.«Томатный сок полезен для поддержания здоровья печени. В нем содержится антиоксидант ликопина, который способствует защите от развития жировой болезни печени, ускоряет выведение токсинов», - констатировала диетолог Макиша.По словам эксперта, при отсутствии противопоказаний следует регулярно употреблять по одному стакану томатного сока. Кроме того, полезно есть или добавлять в разные блюда томатную пасту – она также отичвается высокой концентрацией ликопина.Томатный сок можно обогатить куркумой и перцем, добавила диетолог.Также томатный сок поддерживает работу сердца. Под действием антиоксиданта ликопина, которым насыщен томатный сок, уменьшается концентрации «плохого» холестерина. Помимо того, томаты содержат много калия – этот микроэлемент тоже участвует в регуляции холестерина и позитивно воздействует на сердечно-сосудистую систему в целом.Что важно: томатный сок лучше готовить самостоятельно. Пакетированный напиток из магазинов обычно содержит большие дозы сахара и соли, нежелательные добавки.

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