Эндоваскулярный хирург рассказал, как чистят стенты в сосудах, если они забьются

Стент устанавливают, чтоб предотвратить инфаркт. Но это не панацея, он вновь может забиться, а сосуд сузиться, и что делать тогда? На вопрос отвечает врач.Стентирование сосудов — это медицинская процедура для лечения сужения или блокировки артерий, чаще всего — сердечных. Основная цель установки стента — восстановить нормальный кровоток. Если не лечить сужение артерий, это может привести к серьезным состояниям, таким как инфаркт миокарда, когда часть сердечной мышцы начинает отмирать из-за недостатка кровоснабжения.Установка стента помогает предотвратить такие осложнения. Но может ли этот стент забиться и можно ли его почистить? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Ашот Григорьян — эндоваскулярный хирург, детский эндоваскулярный хирург, к. м. н., заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.Зачем ставят стентыСо временем артерии могут сужаться из-за накопления холестерина, жиров и других веществ, образующих бляшки. Этот процесс называется атеросклерозом. Сужение артерий может привести к недостаточному кровоснабжению органов и тканей.Люди, у которых есть значительное сужение артерий, могут испытывать различные симптомы, такие как боль в груди (стенокардия), одышка, усталость или даже боли в других частях тела. Эти симптомы сигнализируют о том, что сердцу не хватает кислорода.Как проходит процедураПациент проходит обследование, включая ангиографию, чтобы определить степень сужения артерий. Процедура обычно проводится под местной анестезией. Врач вводит катетер через артерию (чаще всего в области бедра или запястья) и направляет его к пораженному участку. Затем через катетер вводится баллон, который раздувается, расширяя суженную артерию. После этого в артерию помещается стент — маленькая металлическая сетка, которая помогает поддерживать артерию открытой.После установки стента пациент может находиться под наблюдением в больнице несколько часов или суток. Важно следовать рекомендациям врача, принимать назначенные лекарства, чтобы предотвратить образование тромбов и обеспечить нормальное функционирование стента.Стент поддерживает проходимость артерии довольно продолжительное время в том случае, если пациент будет придерживаться данных ему рекомендаций.Если не болит, не значит, что вы здоровыК сожалению, большинство пациентов ошибочно полагают, что отсутствие симптомов стенокардии — давящих болей за грудиной и одышки после операции — означает излечение от ишемической болезни сердца.Увы, имплантированный стент предотвращает лишь развитие неблагоприятных последствий, таких как инфаркт, а вот лечение ишемической болезни сердца — это комплексный подход, в котором сочетаются диета, прием холестерин-снижающих препаратов и физическая активность. К сожалению, отсутствие приверженности назначенной терапии, сопутствующая патология (например, сахарный диабет) приведут к потере проходимости сосуда в том месте, где был имплантирован стент.В стенте, так же как в остальных участках артерии, может вновь откладываться холестериновая бляшка, что приведет к сужению просвета артерии.Как «прочистить» стентСпособа прочистить стент нет. Но есть методики, позволяющие восстановить его просвет. После того как выполнили коронарографию и получили данные о том, что просвет стента существенно уменьшился, принимают решение о способе восстановления кровотока.Традиционный способ — вновь имплантировать стент, тем самым расширить сосуд и оставить его в расширенном состоянии как можно дольше. К сожалению, вновь имплантированный стент отнюдь не гарантирует свободу от рестеноза (повторного сужения) и возврата клиники стенокардии, особенно у пациентов, страдающих сахарным диабетом или не придерживающихся рекомендованной терапии.К тому же, в стенке сосуда уже будет дополнительный слой металла, который сам по себе вызывает воспаление артерии и может провоцировать процесс рестенозирования.Биоразлагаемые стенты и баллоныСущественно изменилась ситуация с появлением коронарных баллонов с лекарственным покрытием, а также биоразлагаемых стентов. Преимущество последних в том, что, выполнив свое предназначение по восстановлению кровотока в сосуде, они в течение определенного времени растворяются в сосуде. И в теории, если вновь будет формироваться бляшка, можно вновь имплантировать такой же биоабсорбируемый стент. Таким образом, внутри сосуда не будет большого слоя металла. К сожалению, после непродолжительного клинического применения этой категории стентов они были сняты с производства и направлены на доработку.В настоящее время в мире начинают применение баллонов с лекарственным покрытием. Если в имплантированном стенте произошел прогресс атеросклероза и просвет его сузился, вместо дополнительного стента можно провести в суженный участок баллон с лекарственным покрытием (после предварительного расширения просвета сосуда обычным баллоном). Сосуд расширится и тогда лекарственное вещество с баллона перейдет в стенку сосуда, откуда оно будет потом выделяться, обеспечивая равномерное покрытие эндотелием в ранее установленном стенте. Именно таким образом выглядит в современной медицине понятие «прочистить» сосуд.

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