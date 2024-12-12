Эндоваскулярный хирург рассказал, как чистят стенты в сосудах, если они забьются
Стентирование сосудов — это медицинская процедура для лечения сужения или блокировки артерий, чаще всего — сердечных. Основная цель установки стента — восстановить нормальный кровоток. Если не лечить сужение артерий, это может привести к серьезным состояниям, таким как инфаркт миокарда, когда часть сердечной мышцы начинает отмирать из-за недостатка кровоснабжения.
Установка стента помогает предотвратить такие осложнения. Но может ли этот стент забиться и можно ли его почистить? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Ашот Григорьян — эндоваскулярный хирург, детский эндоваскулярный хирург, к. м. н., заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.
Зачем ставят стенты
Со временем артерии могут сужаться из-за накопления холестерина, жиров и других веществ, образующих бляшки. Этот процесс называется атеросклерозом. Сужение артерий может привести к недостаточному кровоснабжению органов и тканей.
Люди, у которых есть значительное сужение артерий, могут испытывать различные симптомы, такие как боль в груди (стенокардия), одышка, усталость или даже боли в других частях тела. Эти симптомы сигнализируют о том, что сердцу не хватает кислорода.
Как проходит процедура
Пациент проходит обследование, включая ангиографию, чтобы определить степень сужения артерий. Процедура обычно проводится под местной анестезией. Врач вводит катетер через артерию (чаще всего в области бедра или запястья) и направляет его к пораженному участку. Затем через катетер вводится баллон, который раздувается, расширяя суженную артерию. После этого в артерию помещается стент — маленькая металлическая сетка, которая помогает поддерживать артерию открытой.
После установки стента пациент может находиться под наблюдением в больнице несколько часов или суток. Важно следовать рекомендациям врача, принимать назначенные лекарства, чтобы предотвратить образование тромбов и обеспечить нормальное функционирование стента.
Стент поддерживает проходимость артерии довольно продолжительное время в том случае, если пациент будет придерживаться данных ему рекомендаций.
Если не болит, не значит, что вы здоровы
К сожалению, большинство пациентов ошибочно полагают, что отсутствие симптомов стенокардии — давящих болей за грудиной и одышки после операции — означает излечение от ишемической болезни сердца.
Увы, имплантированный стент предотвращает лишь развитие неблагоприятных последствий, таких как инфаркт, а вот лечение ишемической болезни сердца — это комплексный подход, в котором сочетаются диета, прием холестерин-снижающих препаратов и физическая активность. К сожалению, отсутствие приверженности назначенной терапии, сопутствующая патология (например, сахарный диабет) приведут к потере проходимости сосуда в том месте, где был имплантирован стент.
В стенте, так же как в остальных участках артерии, может вновь откладываться холестериновая бляшка, что приведет к сужению просвета артерии.
Как «прочистить» стент
Способа прочистить стент нет. Но есть методики, позволяющие восстановить его просвет. После того как выполнили коронарографию и получили данные о том, что просвет стента существенно уменьшился, принимают решение о способе восстановления кровотока.
Традиционный способ — вновь имплантировать стент, тем самым расширить сосуд и оставить его в расширенном состоянии как можно дольше. К сожалению, вновь имплантированный стент отнюдь не гарантирует свободу от рестеноза (повторного сужения) и возврата клиники стенокардии, особенно у пациентов, страдающих сахарным диабетом или не придерживающихся рекомендованной терапии.
К тому же, в стенке сосуда уже будет дополнительный слой металла, который сам по себе вызывает воспаление артерии и может провоцировать процесс рестенозирования.
Биоразлагаемые стенты и баллоны
Существенно изменилась ситуация с появлением коронарных баллонов с лекарственным покрытием, а также биоразлагаемых стентов. Преимущество последних в том, что, выполнив свое предназначение по восстановлению кровотока в сосуде, они в течение определенного времени растворяются в сосуде. И в теории, если вновь будет формироваться бляшка, можно вновь имплантировать такой же биоабсорбируемый стент. Таким образом, внутри сосуда не будет большого слоя металла. К сожалению, после непродолжительного клинического применения этой категории стентов они были сняты с производства и направлены на доработку.
В настоящее время в мире начинают применение баллонов с лекарственным покрытием. Если в имплантированном стенте произошел прогресс атеросклероза и просвет его сузился, вместо дополнительного стента можно провести в суженный участок баллон с лекарственным покрытием (после предварительного расширения просвета сосуда обычным баллоном). Сосуд расширится и тогда лекарственное вещество с баллона перейдет в стенку сосуда, откуда оно будет потом выделяться, обеспечивая равномерное покрытие эндотелием в ранее установленном стенте. Именно таким образом выглядит в современной медицине понятие «прочистить» сосуд.
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