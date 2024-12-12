Врач Мельникова: после съеденных мандаринов возможны конъюнктивит и даже отек Квинке

Организм многих людей может реагировать на мандарины разнообразными аллергическими проявлениями, предупредила медик.Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала, что употребление мандаринов несет определенные риски для здоровья. Врач отметила, что мандарины являются очень богатым источником витамина С, и, начиная их есть, можно легко перебрать с его дозировкой.«Несмотря на то, что витамин С является мощным антиоксидантом и повышает иммунитет, избыточное употребление мандаринов может привести к неприятным последствиям», - заметила МельниковаВрач уточнила, что рекомендуемая суточная доза витамина С составляет 90 мг, тогда как один средний мандарин содержит примерно 25 мг, почти треть от суточной нормы. Учитывая это, следует съедать за день не больше трех плодов, подчеркнула специалист.Мельникова констатировала: практически все цитрусовые, могут вызывать аллергические реакции, и после съеденных мандаринов возможны крапивница, ринит, конъюнктивит и даже отек Квинке.Что такое отек Квинке? Это следствие резко выраженной аллергической реакции организма. При отеке Квинке быстро развивается сильный отек, затрагивающий как слизистые оболочки, так подкожную жировую клетчатку. Наиболее опасным является отек гортани, при котором затрудняется дыхание вплоть до возникновения риска летального исхода. Кроме того, отеку подвергаются внутренние органы, включая головной мозг. При отеке мозга могут возникать неврологические нарушения, включая потерю сознания, кому.Кроме того, мандарины стимулируют выделение желудком соляной кислоты, последствием чего могут стать изжога, обострение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрита, язвенных поражений пищеварительного тракта. Вдобавок они богаты фруктозой, способствующей росту уровня сахара в крови – их ни в коем случае не нужно есть натощак или в большом количестве, постулировала эксперт.

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