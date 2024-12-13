Злоупотребление красным вином нарушает работу сердца и мозга

Красное вино многие считают не просто безобидным, но и полезным. Оно считается лучшим «праздничным» напитком в мире. Но данные о его влиянии на организм неоднозначны. Врачи предупреждают, что избыточное потребление красного вина определённо вредит работе сердца и мозга.Но у этого напитка, действительно, есть и свои позитивные свойства. Диетолог Лорен Манакер и кардиолог Рэнди Гулд проанализировали множество исследований на эту тему и пришли к выводу: красное вино способно укреплять кровеносные сосуды, снижать уровень «плохого» холестерина (низкой плотности) и предотвращать образование тромбов.Но, акцентируют медики, эти все преимущества вино имеет лишь при умеренном потреблении. А когда человек начинает превышать нормы, то риски сердечно-сосудистых заболеваний, таких как аритмия, инфаркт или инсульт, заметно вырастают.Алкоголь сам по себе имеет ряд негативных последствий для организма. особенно, при накоплении его воздействия и при злоупотреблениях. Он является канцерогеном, поэтому зависимость от горячительного нередко провоцирует онкологию и ряд других серьёзных проблем со здоровьем.

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