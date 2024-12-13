Онколог Брунштейн назвала причины рецидива онкозаболеваний
По словам Брунштейн, это зависит орт множества факторов, в том числе от генетики и иммунной системы больного. Также играет роль вид рака.
Так, микроскопические клетки рака, которые не были уничтожены во время химиотерапии, могут со временем начать расти. Это приведет к образованию новой опухоли.
«Некоторые виды рака более агрессивны, они способны быстро расти и имеют более высокую вероятность возвращения», — пояснила Марьяна Брунштейн.
К примеру, сделать раковые клетки устойчивыми к лечению могут генетические мутации в них. Что касается работы иммунной системы, она не всегда в состоянии уничтожить злокачественные клетки.
«Важно помнить, что рецидив рака — это сложный процесс. Его вероятность зависит от множества факторов, включая тип рака, стадию на момент диагностики и индивидуальные особенности пациента»,- отметила онколог на своей странице в социальной сети.
Поэтому Чуркина рекомендовала тем, кто столкнулся с раком и прошел успешный курс лечения, проходить регулярное обследование и мониторить состояние своего здоровья.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил validol в категорию Онкология
Добавить комментарий