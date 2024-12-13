Онколог Брунштейн назвала причины рецидива онкозаболеваний

Пациенты, однажды столкнувшиеся в онкозаболеванием, навсегда остаются под риском рецидива болезни. При этом, отметила врач высшей категории Марьяна Брунштейн, точных прогнозов, ушел ли рак навсегда, или еще может вернуться, не даст ни один онколог.По словам Брунштейн, это зависит орт множества факторов, в том числе от генетики и иммунной системы больного. Также играет роль вид рака.Так, микроскопические клетки рака, которые не были уничтожены во время химиотерапии, могут со временем начать расти. Это приведет к образованию новой опухоли.«Некоторые виды рака более агрессивны, они способны быстро расти и имеют более высокую вероятность возвращения», — пояснила Марьяна Брунштейн.К примеру, сделать раковые клетки устойчивыми к лечению могут генетические мутации в них. Что касается работы иммунной системы, она не всегда в состоянии уничтожить злокачественные клетки.«Важно помнить, что рецидив рака — это сложный процесс. Его вероятность зависит от множества факторов, включая тип рака, стадию на момент диагностики и индивидуальные особенности пациента»,- отметила онколог на своей странице в социальной сети.Поэтому Чуркина рекомендовала тем, кто столкнулся с раком и прошел успешный курс лечения, проходить регулярное обследование и мониторить состояние своего здоровья.

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