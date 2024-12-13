Долгое воздействие загрязненного воздуха связано с риском венозной тромбоэмболии

Крупное исследование показало, что длительное воздействие загрязненного воздуха связано с повышенным риском образования тромбов в глубоких венах, которые, если их не лечить, могут блокировать кровоток и вызывать серьезные осложнения, даже смерть.Эти результаты были получены в ходе продольного исследования, в котором приняли участие 6651 взрослый американец, за которыми в среднем велось наблюдение в течение 17 лет с 2000 по 2018 год. Участники проживали в одном из шести крупных мегаполисов или поблизости от него: Нью-Йорк, Балтимор, Чикаго, Лос-Анджелес, Миннеаполис и Уинстон-Сейлем.На протяжении всего исследования у 248 взрослых, 3,7% от выборки исследования, развились тромбы в глубоких венах, потребовавшие госпитализации. Вероятность этого исхода была связана с риском от 39% до более чем двукратного увеличения на основе длительного воздействия трех различных типов загрязнителей воздуха.Образование тромбов в глубоких венах, известное под общим названием венозная тромбоэмболия (ВТЭ), включает тромбоз глубоких вен, который возникает, когда тромб образуется в глубокой вене ног, рук или внутреннего органа, и тромбоэмболию легочной артерии, которая возникает, когда тромб отрывается от глубокой вены и перемещается в легкие.Воздействие загрязнения воздуха, которое может создать условия для воспаления и способствовать свертыванию крови, давно связывают с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями. Хотя предыдущие исследования также предполагали связь с ВТЭ, это крупнейшее и наиболее полное исследование в США, сообщающее о связи с тремя различными типами загрязнителей воздуха.Это включало воздействие мельчайших частиц загрязнения воздуха, равных или менее 2,5 микрометров, которые могут вдыхаться из различных источников, включая дым от угольных электростанций, лесных пожаров и выхлопных газов автомобилей. Участники с большим общим воздействием этого типа загрязнения воздуха имели на 39% более высокий связанный риск ВТЭ по сравнению с людьми, подвергшимися более низким уровням. Люди с повышенным воздействием оксидов азота и диоксида азота, загрязняющих веществ, наиболее часто встречающихся в выхлопных газах автомобилей, имели соответственно 121%-174% более высокий риск.Чтобы получить эти результаты, исследователи проанализировали связь между пациентами, госпитализированными с ВТЭ, и уровнями загрязнения воздуха, собранными с помощью обширного двухнедельного мониторинга на уровне сообщества -; включая образцы, взятые из домов участников. Затем они сравнили тех, у кого были самые высокие уровни воздействия -; верхние 75% -; с теми, у кого было самое низкое воздействие -; нижние 25%. Они также провели несколько анализов для контроля переменных, связанных с ВТЭ, таких как возраст, воздействие табака и основные респираторные и другие заболевания.Ежегодно ВТЭ поражает до 900 000 американцев. Многие случаи происходят после хирургического вмешательства, но другие факторы, включая возраст, длительные периоды бездеятельности, заболевания сердца, беременность и генетика, могут увеличить риск.

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