Люди с эпилепсией имеют более высокую вероятность когнитивных нарушений

По данным исследования, опубликованного в журнале Epilepsia Open, когнитивные нарушения, особенно нарушения обучения и памяти, чаще встречаются у людей с эпилепсией.Реми Пью из Университета Монаша в Клейтоне, Австралия, и его коллеги исследовали когнитивные и психологические нарушения у пациентов с диагнозом эпилепсия в выборке из 201 пациента, направленных в Клинику первых приступов больницы Остина (FSC). Участники прошли когнитивный скрининг и психологический скрининг до диагностической оценки. Показатели когнитивных и психологических нарушений сравнивались с показателями 35 демографически сопоставимых контрольных групп. Когнитивные различия изучались между подгруппами пациентов (эпилепсия, первый неспровоцированный приступ, острый симптоматический приступ и обморок).Исследователи обнаружили, что когнитивные нарушения были более вероятны среди людей с эпилепсией, особенно в обучении и памяти, с худшими показателями, чем во всех других группах FSC. Все группы пациентов имели схожую распространенность клинически значимых симптомов депрессии, при этом один из трех был подвержен риску большого депрессивного расстройства . Во всех группах пациентов симптомы повышенной тревожности были распространены, но существенной разницы с контрольной группой не наблюдалось.«Наши результаты подчеркивают важность нейропсихологического скрининга на ранних этапах клинического пути для выявления тех, кому требуется дополнительная оценка, направление к специалисту и лечение проблем (независимо от окончательного диагноза), а также для определения исходного уровня, относительно которого можно индексировать клинические или лечебные изменения», — пишут авторы.

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