Daily Mail: воспаленные десны могут говорить о диабете

Воспаленные десны могут быть признаком сахарного диабета, а сухость во рту — синдрома раздраженного кишечника. Об этом рассказал ведущий стоматолог из Сиднея доктор Майкл Цай.Специалист отмечает, что состояние десен может служить индикатором предрасположенности к диабету. При нарушении уровня сахара в крови десны часто воспаляются, становятся чувствительными и кровоточат. В таких случаях стоматологи рекомендуют пройти обследование на диабет.Особое внимание стоит уделить и тому, как человек дышит — через нос или рот. Дыхание через рот может свидетельствовать о синдроме апноэ сна, при котором происходят кратковременные остановки дыхания во время сна. Пациенты с этим заболеванием часто страдают от скрежетания зубами и покраснения десен.Некоторые аутоиммунные заболевания, такие как синдром раздраженного кишечника или рассеянный склероз, могут проявляться сильной сухостью во рту. Красные язвы на слизистой рта могут быть признаком болезней, таких как болезнь Крона или волчанка.Цай добавил, что стоматологи также способны определить пищевые привычки пациента. Любители красного вина и кофе часто имеют характерные пятна на зубах, а злоупотребление сахаром может привести к кариесу. Кислотные продукты в рационе часто становятся причиной истончения зубной эмали.Особое внимание следует уделить состоянию языка. Белые пятна на языке могут свидетельствовать о плохой гигиене, курении или чрезмерном употреблении алкоголя. Если такие пятна не исчезают после недели тщательной гигиенической обработки, рекомендуется обратиться к врачу для дополнительного обследования.

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