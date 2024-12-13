Почему кровь берут из безымянного пальца: терапевт рассказал, когда назначают такой анализ
Безымянный палец имеет уникальное строение и собственную систему кровообращения. Кожа у него более тонкая и нежная, в отличие от указательного или среднего, а заживление идёт быстрее.
«Это самый нерабочий палец на руке. Там меньше нервных окончаний, поэтому забор крови менее болезненный и абсолютно безопасный», — пояснила доктор.
Надрез кожи делается лезвием-скарификатором. Во время процедуры подушечку пальца сдавливают, чтобы кровь лучше поступала в пробирку.
Благодаря анализу капиллярной крови можно оценить состояние здоровья человека:
уточнить биохимические показатели, например, уровень глюкозы и холестерина;
определить группу крови и резус-фактор;
узнать характеристику эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов;
провести скрининг на воспаления и инфекции, в том числе методом ПЦР.
«Эти исследования позволяют выявить анемию, аллергические реакции, бактериальные, вирусные и грибковые инфекции, оценить эффективность лечения», — обратила внимание терапевт.
Кровь из пальца, по словам специалиста, — это информативный анализ, который особенно актуален для маленьких детей, людей со «сложными» венами, и пожилых пациентов. Кстати, у малышей до года биоматериал часто берут вообще не из пальца, а из пяточки.
Важно понимать, что капиллярную кровь можно исследовать только на один или два показателя, так как полученный объём довольно мал.
«Если анализов необходимо сделать больше, потребуется забор венозной крови», — заключила врач-терапевт.
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