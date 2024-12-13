Почему кровь берут из безымянного пальца: терапевт рассказал, когда назначают такой анализ

Когда нужно сдать общий анализ крови (ОАК), прокалывают именно безымянный палец. Почему не задействуют остальные и что даёт подобная диагностика, рассказала врач-терапевт Алёна Береговая.Безымянный палец имеет уникальное строение и собственную систему кровообращения. Кожа у него более тонкая и нежная, в отличие от указательного или среднего, а заживление идёт быстрее.«Это самый нерабочий палец на руке. Там меньше нервных окончаний, поэтому забор крови менее болезненный и абсолютно безопасный», — пояснила доктор.Надрез кожи делается лезвием-скарификатором. Во время процедуры подушечку пальца сдавливают, чтобы кровь лучше поступала в пробирку.Благодаря анализу капиллярной крови можно оценить состояние здоровья человека:уточнить биохимические показатели, например, уровень глюкозы и холестерина;определить группу крови и резус-фактор;узнать характеристику эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов;провести скрининг на воспаления и инфекции, в том числе методом ПЦР.«Эти исследования позволяют выявить анемию, аллергические реакции, бактериальные, вирусные и грибковые инфекции, оценить эффективность лечения», — обратила внимание терапевт.Кровь из пальца, по словам специалиста, — это информативный анализ, который особенно актуален для маленьких детей, людей со «сложными» венами, и пожилых пациентов. Кстати, у малышей до года биоматериал часто берут вообще не из пальца, а из пяточки.Важно понимать, что капиллярную кровь можно исследовать только на один или два показателя, так как полученный объём довольно мал.«Если анализов необходимо сделать больше, потребуется забор венозной крови», — заключила врач-терапевт.

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