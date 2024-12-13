Орехи и чеснок: врачи в Уфе составили ТОП-5 полезных для щитовидной железы продуктов

Врачи в Уфе назвал ряд продуктов, оказывающих наиболее позитивное воздействие на работу щитовидки.Медики из Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики напомнили, что от работы щитовидной железы зависит функционирование разных систем организма. От щитовидки в большой степени зависят гормональный баланс, сексуальная функция, обмен веществ и масса тела, работе сердечно-сосудистой и нервной систем.Чтобы железа оставалась в хорошей форме, она должна получать определенные питательные вещества, отметили эксперты.«Для полноценного функционирования щитовидной железы необходимы йод, селен и аминокислота тирозин – без этих веществ не может происходить важный синтез гормонов, вырабатываемых в железе», - рассказали уфимские специалисты.Названные вещества, по их словам, можно получать из продуктов питания. С учетом этого врачи составили ТОП-5 полезных для щитовидной железы продуктовВ этот топ специалисты включили чеснок как источник йода, селена и аминокислоты тирозина – веществ, которые нужны в первую очередь для качественной работы щитовидки.Также щитовидная железа «любит» морскую рыбу – треску, сельдь, камбалу, скумбрию и другие. Такая рыба дает организму тирозин, йод, селен, фосфор, витамин D, омега-3 жирные кислоты.Кроме того, много йода и селена содержат водоросли – они тоже входят в топ самых полезных для железы продуктов.Для укрепления здоровья щитовидки врачи рекомендуют употреблять орехи. Эксперты констатируют, что фундук, миндаль, кедровые и грецкие орехи сдержат необходимые ей йод, селен и тирозин (и вдобавок витамины А, Е и К).Другой полезный продукт – хурма, которая содержит много йода, железа, магния, калия, витаминов А, С и Р.Что важно. Врачи подчеркнули, что рекомендованные продукты полезны прежде всего в плане профилактики. При уже имеющихся проблемах с щитовидкой, диагностированных патологиях употреблять продукты, богатые стимулирующими ее работу веществами, следует только после консультации со специалистом.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки