Гинкго билоба: действие на организм

Гинкго билоба – дерево-реликт, в дикой природе произрастает в восточной части Китая. Растение занимает почетное место в китайской медицине тысячи лет, а с 60-х годов ХХ века препараты с его содержанием используются и в западной медицине - при проблемах кровообращения. Для изготовления экстракта берут листву гинкго билоба. Он содержит активные вещества - биофлавоноиды и терпеноиды.О гинкго билоба в последние десятилетия говорят довольно много. Разные источники откровенно преувеличивали чудодейственные свойства этого растения. Каково же его реальное действие на организм?Улучшение кровообращенияСвойство гинкго - активировать приток крови в зоны, испытывающие в ней дефицит (мозг, нижние конечности, артерии, вены, капилляры).Возможность улучшать кровообращение, тем более капиллярное, дает основания применять гинкго для:ноотропных курсов,программ по укреплению нервной системы,курсов по поддержке зрения,противоварикозных курсов.Антиоксидантное действиеЭкстракт листьев гинкго имеет в составе 2 ярких антиоксиданта - биофлавоноиды мирицетин и кверцитин. Они задерживают окисление липидов, оберегают мембраны клеток от дистрофических явлений. Биофлавоноиды растения аккумулируются в нервной системе, и даже по окончании приёма средства долгое время работает антиоксидантный эффект.Влияние на сосудыЭкстракт гинкго способствует укреплению сосудистых стенок и помогает избежать хрупкости капилляров. Продукт повышает тонус малых кровеносных сосудов, имеет сосудорасширяющий эффект, уменьшает капиллярную проницаемость. Экстракт положительно влияет и на лимфосистему, устраняя застои.Ингибирование агрегации тромбоцитовГликозиды в составе экстракта гинкго противодействуют склеиванию тромбоцитов, что является профилактикой образования тромбов в сосудах. Но злоупотребление препаратами растения грозит кровоизлияниями.Непосредственное улучшение когнитивных показателей (памяти, концентрации), которое приписывается гинкго и объясняется его влиянием на нейромедиаторы, не является доказанным фактом. Подобное улучшение, если оно имеет место, связано с комплексным улучшением кровоснабжения головного мозга (с нормализацией транспортировки к нему кислорода и ценных веществ).Показания к применению гинкгоХронический дефицит кровообращения мозга и, как следствие, головокружения, головные боли, шум в ушах;головные боли сосудистой природы;сбои памяти из-за возраста;реабилитация после черепно-мозговых травм;нейросенсорные патологии;сбои природных биоритмов (сон - бодрствование);заболевания глаз;венозная недостаточность и варикоз.Противопоказаниягиперчувствительность к экстракту растения;патологии свёртываемости крови;язва желудка и двенадцатиперстной кишки в процессе обострения;эрозивный гастрит;период вынашивания или грудного вскармливания ребенка;острая патология кровообращения головного мозга;детям до 12 лет.Гинкго билоба интенсивно понижает свёртываемость крови. Его не следует комбинировать лекарствами, «разжижающими кровь» (аспирин).

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