Гинкго билоба: действие на организм
О гинкго билоба в последние десятилетия говорят довольно много. Разные источники откровенно преувеличивали чудодейственные свойства этого растения. Каково же его реальное действие на организм?
Улучшение кровообращения
Свойство гинкго - активировать приток крови в зоны, испытывающие в ней дефицит (мозг, нижние конечности, артерии, вены, капилляры).
Возможность улучшать кровообращение, тем более капиллярное, дает основания применять гинкго для:
ноотропных курсов,
программ по укреплению нервной системы,
курсов по поддержке зрения,
противоварикозных курсов.
Антиоксидантное действие
Экстракт листьев гинкго имеет в составе 2 ярких антиоксиданта - биофлавоноиды мирицетин и кверцитин. Они задерживают окисление липидов, оберегают мембраны клеток от дистрофических явлений. Биофлавоноиды растения аккумулируются в нервной системе, и даже по окончании приёма средства долгое время работает антиоксидантный эффект.
Влияние на сосуды
Экстракт гинкго способствует укреплению сосудистых стенок и помогает избежать хрупкости капилляров. Продукт повышает тонус малых кровеносных сосудов, имеет сосудорасширяющий эффект, уменьшает капиллярную проницаемость. Экстракт положительно влияет и на лимфосистему, устраняя застои.
Ингибирование агрегации тромбоцитов
Гликозиды в составе экстракта гинкго противодействуют склеиванию тромбоцитов, что является профилактикой образования тромбов в сосудах. Но злоупотребление препаратами растения грозит кровоизлияниями.
Непосредственное улучшение когнитивных показателей (памяти, концентрации), которое приписывается гинкго и объясняется его влиянием на нейромедиаторы, не является доказанным фактом. Подобное улучшение, если оно имеет место, связано с комплексным улучшением кровоснабжения головного мозга (с нормализацией транспортировки к нему кислорода и ценных веществ).
Показания к применению гинкго
Хронический дефицит кровообращения мозга и, как следствие, головокружения, головные боли, шум в ушах;
головные боли сосудистой природы;
сбои памяти из-за возраста;
реабилитация после черепно-мозговых травм;
нейросенсорные патологии;
сбои природных биоритмов (сон - бодрствование);
заболевания глаз;
венозная недостаточность и варикоз.
Противопоказания
гиперчувствительность к экстракту растения;
патологии свёртываемости крови;
язва желудка и двенадцатиперстной кишки в процессе обострения;
эрозивный гастрит;
период вынашивания или грудного вскармливания ребенка;
острая патология кровообращения головного мозга;
детям до 12 лет.
Гинкго билоба интенсивно понижает свёртываемость крови. Его не следует комбинировать лекарствами, «разжижающими кровь» (аспирин).
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