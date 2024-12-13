Раскрыт неожиданный способ замедлить старение

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что люди, которые много помогают другим, много общаются и чувствуют свою социальную значимость, стареют чуть медленнее. Неожиданный способ продлить молодость врач раскрыла в своем Telegram-канале.По словам Павловой, замедлить старение можно с помощью волонтерства, так как оно способствует социальной и физической активности человека. Даже если уделять общественным делам всего 49 часов в год, это принесет пользу для здоровья пожилых людей.Если общественная работа занимает от 50 до 199 часов в год, а это примерно от одного до четырех часов в неделю, то это принесет максимальную пользу для самочувствия пенсионеров.«При более 200 часах волонтерской деятельности в год польза для здоровья значительна не только для пенсионеров, но и для работающих людей», — добавила доктор.Также она напомнила, что общественная деятельность — эффективное средство профилактики старческого слабоумия.

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