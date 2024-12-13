Можно ли избавиться от полипов в желудке без операции, объяснила гастроэнтеролог Лопатина

Когда врач говорит, что в организме есть полип, то это многих приводит в ужас: они же могут переродиться в рак! Но всё ли так страшно на самом деле? И обязательна ли операция? Рассказывает гастроэнтеролог Мария Лопатина.Полипы относятся к доброкачественным процессам, хотя в определенных ситуациях требуют пристального наблюдения. По сути, это разрастание стенки органа, например кишечника или желудка. Полипы не болят и могут никак не выдавать себя — у человека нет проблем с пищеварением, стулом, аппетитом. Обнаружить их можно только во время обследования на УЗИ.«В большинстве случаев их находят случайно, когда проводят эндоскопию. И пациент нередко задается вопросом: „Почему у меня обнаружили полип и не удалили его? Он же может переродиться в рак!“», — говорит Мария Лопатина.Но на самом деле не все полипы нужно удалять. Всё зависит от вида образования и эффекта после рекомендуемой терапии.Какие бывают полипыГиперпластические полипыОни чаще всего возникают на фоне гастрита, связанного с Helicobacter pylori. В желудке наблюдается хроническое воспаление, ткани повреждены и пытаются восстановиться. Отсюда излишнее разрастание и образование полипа.Риск того, что гиперпластические полипы приведут к онкологии, низкий — около 2%. Но чем больше размер полипа, тем выше риск.Врач должен провести диагностику, биопсию полипа, обследовать пациента, в том числе и на Helicobacter pylori. Если бактерия есть, то назначить лечение. После него эти полипы часто исчезают или уменьшаются сами собой. Если же размер образования 1 см и больше даже после терапии, то уже нужна операция.Важно: врач также должен учитывать и дисплазию — процессы, которые происходят в клетках полипа. Если ее не обнаружили, то наблюдение не требуется. При дисплазии низкой степени — повторная эндоскопия через 6–12 месяцев. А вот при дисплазии высокой степени или развитии карциномы выполняется резекция слизистой оболочки или удаление части желудка.Полипы фундальных желез«На самом деле это и не полипы вовсе, а кисты: расширенные фундальные железы — железы желудка, которые вырабатывают соляную кислоту и пепсиноген», — говорит Мария Лопатина.Часто они возникают, если человек долго принимает ингибиторы протонной помпы (ИПП). Препараты снижают кислотность желудка, а это увеличивает выработку гастрина — гормона, который стимулирует деление клеток этих желез. Еще одна причина — семейный аденоматозный полипоз. Это наследственное заболевание, связанное с дефектом гена, и встречается оно крайне редко.Полипы фундальных желез не такие страшные, как может показаться на первый взгляд. Так, если они возникли из-за приема препаратов, то риск онкологии крайне низкий. Но вот при семейном полипозе уже совсем другая история: вероятность развития опасного заболевания достигает 41%.Надо ли их удалять? Если полип меньше 1 см, то за ним стоит наблюдать. Когда этих полипов много и они больше 1 см, стоит взять биопсию, а удалить только самые крупные.«Кроме того, полип нужно удалить, если он находится в антральном отделе — нижней части желудка, расположенной перед пилорическим сужением, который соединяет желудок с двенадцатиперстной кишкой. Также нужно уменьшить дозу ИПП или отменить эти препараты, если возможно», — говорит врач.Дисплазия сама по себе без полипоза встречается редко. Но если она возникает, полип требует удаления, а затем контроль ЭГДС через 6–12 месяцев.АденомыЭто образования, которые возникают из железистого эпителия желудка. От аденомы можно пострадать, если в анамнезе есть хронический и атрофический гастрит. Кроме того, спровоцировать образование может бактерия Helicobacter pylori.И вот здесь уже важно понимать, что в случае аденом риск онкологии самый высокий, достигает 59%! Поэтому такие полипы нужно обязательно удалять. После операции требуется гистологический анализ образований, чтобы проверить их на злокачественность, также нужно взять биопсию из слизистой оболочки, чтобы оценить, нет ли атрофии, метаплазии и инфекции H. pylori. Если инфекция есть, проводим эрадикацию — процесс уничтожения колоний микроорганизма.Еще один важный момент: необходимо наблюдение у врача, контрольную эндоскопию проводят через 6–12 месяцев. В случае высокого риска рака желудка обследования нужны каждый год.«Если полипы кишечника нужно удалять обязательно, то полипы желудка этого требуют не всегда. А иногда они исчезают самостоятельно, если вылечить инфекцию. Поэтому если у вас в желудке оставили гиперпластический или фундальный полип, бояться или паниковать не нужно», — заключила Мария Лопатина.

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